Untul de cacao este un ingredient des întâlnit în cremele de față, balsamuri de buze sau loțiuni de corp. Acest lucru se datorează faptului că această grăsime extrasă din boabele de cacao ar putea avea proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Potrivit specialiştilor, cacaua conține mulți antioxidanți sub formă de polifenoli, un grup de substanțe derivate din plante despre care se crede că au anumite beneficii pentru sănătate. Aceștia ar putea să reducă inflamația și să protejeze pielea de razele ultraviolete. Un studiu sugerează că acest unt are influență pozitivă asupra elasticității pielii și a încetinirii procesului de îmbătrânire cutanată, dar este nevoie de mai multe cercetări pentru a cunoaște efectele precise asupra pielii. Totuşi, folosit ca ingredient în anumite creme sau chiar ca atare, produsul pare să contribuie la îmbunătățirea aspectului pielii uscate, prin formarea unei bariere protectoare care să păstreze hidratarea pielii. În plus,

sunt medici care își sfătuiesc pacientele să folosească untul de cacao pentru masaj în timpul sarcinii, pentru a preveni vergeturile de pe abdomen. Până în prezent, însă, nu s-a dovedit că ar exista vreo cremă care să prevină într-adevăr vergeturile din această perioadă.