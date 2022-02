Untul de mango, arma secretă pentru combaterea vergeturilor

În ultimii ani, untul de mango a câștigat teren, în comparație cu alte produse similare, precum untul de cacao sau cel de shea. De ce? Pentru că, înainte de toate, este bogat în nutrienți, apoi pentru că este unul dintre produsele cosmetice care sunt făcute din acest fruct. Care sunt utilizările și beneficiile untului de mango pentru piele?

Specialiștii susțin că acest produs ajută la protejarea împotriva daunelor solare și că are un efect semnificativ asupra combaterii vergeturilor. Trebuie precizat că untul de mango se obține din sâmburele fructului prin presare la rece. Rezultatul este o pastă cu aspect semi-solid care se topește la contactul cu pielea.

Dintre beneficiile sale, amintim și faptul că acesta este o sursă de mangiferină, o substanță care are proprietăți antioxidante. Mai departe, acest lucru ajută la reducerea riscului de deteriorare a celulelor. În plus, mango este plin de fibre, vitamine și minerale. Totodată, fructul conține acid folic, potasiu, calciu și beta-caroten. Printre vitaminele pe care le conține se numără câteva care sunt decisive pentru sănătatea pielii, precum C și E. În același timp, are proprietăți antioxidante, emoliente, protectoare, calmante și regenerante. Un studiu evidențiază profilul de acizi grași al untului de mango. Printre aceștia se numără acidul oleic, linoleic și stearic. Acest lucru îl face potrivit pentru înlocuirea produselor tradiționale, cum ar fi untul de cacao. De asemenea, conține fitosteroli, substanțe care ajută la îmbunătățirea barierei lipidice a pielii și a microcirculației.