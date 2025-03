Suplimentele alimentare cu untură de bursuc au numeroase beneficii pentru sănătate. Potrivit specialiștilor, aceasta are o culoare gălbuie sau albă și un miros specific, o consistență tare, dacă este ținută la rece, iar la temperatura camerei are un aspect moale asemănător untului. Acest tip de untură este o sursă naturală de acizi grași polinesaturați, una dintre cele mai bogate surse de Omega 3 și de Omega 6. Conține, în plus, și vitamine și se absoarbe în corpul uman complet.



Untura de bursuc s-a dovedit a fi un remediu natural extrem de valoros, atât în scop terapeutic, cât și în scop preventiv.



Popularitatea acestui supliment se datorează proprietăților sale valoroase. În primul rând, există o gamă largă de substanțe utile, cum ar fi acizii grași polinesaturați, vitamine (complexul de vitamine B, vitamina A etc.), minerale și alți compuși activi. Medicii o recomandă pentru normalizarea tractului gastrointestinal, pentru creșterea nivelului de hemoglobină, pentru accelerarea metabolismului proteinelor, pentru întărirea sistemului imunitar, pentru îmbunătățirea potenței și pentru combaterea infertilității. În plus, acest remediu mai este folosit și pentru a trata ischemia, bolile de piele, bronșita, astmul, sciatica etc.