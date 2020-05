Utilizează apa de trandafir pentru un ten şi un somn impecabil

De la îngrijirea pielii și până la preparatele culinare, apa de trandafiri este folosită de secole în numeroase culturi din întreaga lume. Parfumul său minunat este completat de proprietăți antibacterine, antiseptice și antiinflamatorii. Alege întotdeauna apă de trandafiri de cea mai bună calitate. Este de preferat să o cumperi din farmacie sau de la producători certificați, conform eva.ro.

Fie că ai tenul sensibil, ai rozacee sau iritații, apa de trandafiri te poate ajuta să calmezi pielea. Proprietățile antiinflamatorii ale vitaminelor A și C conținute de apa de trandafiri reduc iritația, hidratează și înmoaie pielea.

În același timp, îndepărtează acumularea de sebum și impurități. Este foarte utilă pentru persoanele care se confruntă cu eczeme și rozacee.

În afara faptului că reduce zonele înroșite, apa de trandafiri are capacitatea de a îmbunătăți aspectul și textura tenului. Micșorează porii și estompează ridurile fine. În același timp, vitaminele C și E oferă un plus de hidratare și revitalizează pielea cu aspect obosit. Este suficient să pulverizezi puțină apă de trandafiri pe tenul curat o singură dată pe zi pentru a te bucura de toate aceste beneficii excelente.

Pentru că are proprietăți antiseptice și antibacteriene, apa de trandafiri poate fi folosită pentru a preveni acneea și a vindeca rapid coșurile. Stimulează vindecarea și cicatrizarea rănilor. Aplică apă de trandafiri pe zonele afectate și las-o să acționeze fără să te clătești.

Specialiștii sunt de părere că apa de trandafiri are efect calmant și te poate ajuta să adormi mai ușor și să ai un somn odihnitor. Nervul olfactiv transmite mesaje către zona creierului responsabilă pentru reglarea stării de spirit și a emoțiilor. De aceea unele parfumuri și arome ne trezesc amintiri și emoții. Apa de trandafiri poate indica creierului că este momentul să te relaxezi și să adormi, fiind astfel eficientă în tratarea insomniilor.