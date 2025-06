Vene umflate, dureroase și vizibile sub piele, așa se prezintă, de cele mai multe ori, varicele. Deși par o problemă pur estetică, ele ascund adesea o problemă mai serioasă, care afectează circulația sângelui în membrele inferioare. Foarte multe persoane se confruntă cu această problemă, iar mulți o ignoră până când apar durerea, umflăturile sau complicațiile. În realitate, varicele pot fi prevenite, monitorizate și tratate eficient, mai ales dacă înțelegeți cauzele și recunoașteți semnele din timp.



Varicele sunt vene superficiale lărgite, vizibile imediat sub piele, cel mai frecvent la nivelul picioarelor. Potrivit dr. Viorel Ispas, medic specialist în chirurgie vasculară, apariția bolii varicoase este influențată de mai mulți factori: presiunea crescută în venele membrelor inferioare, leziunile la nivelul venelor și al valvelor venoase. Adesea, boala are un caracter ereditar - unele persoane se nasc cu valve venoase defectuoase sau cu pereți vasculari mai subțiri, însă aceste modificări pot apărea și în timp. De asemenea, schimbările hormonale din perioada pubertății, sarcinii, menopauzei sau tratamentele cu estrogen și anticoncepționale pot favoriza apariția varicelor. În cazuri mai rare, boala varicoasă poate fi un simptom al altor afecțiuni, care necesită diagnosticare și tratament suplimentar.



În multe situații, boala poate fi complet asimptomatică. De regulă, varicele sunt recunoscute prin aspectul lor caracteristic: cordoane venoase răsucite, inflamate, de culoare albastră, vizibile imediat sub piele. Pe lângă aceste semne, a precizat medicul, pot apărea și o serie de simptome precum durerea surdă, senzația de greutate sau arsură la nivelul picioarelor, mai ales după stat prelungit în picioare sau pe scaun. Unii pacienți se confruntă și cu umflături ușoare la nivelul gleznelor, mâncărimi sau piele uscată, întinsă și descuamată. „În formele mai avansate ale bolii, pot apărea complicații precum edeme persistente, inflamație și durere la nivelul gambei, tromboflebită superficială (formarea unui cheag de sânge în venele apropiate de suprafața pielii), ulcerații varicoase, răni deschise care se vindecă greu și sângerări sau învinețire după traumatisme minore”, a explicat dr. Ispas.



Chiar dacă factorii genetici nu pot fi controlați, există măsuri simple care pot preveni apariția sau agravarea varicelor. Este recomandat să evitați perioadele lungi de stat nemișcat în picioare sau pe scaun, să ridicați picioarele deasupra nivelului inimii câteva minute pe zi și să faceți mișcare regulat - mersul pe jos, înotul sau ciclismul sunt excelente pentru circulația venoasă. De asemenea, este important să evitați hainele strâmte, să mențineți o greutate corporală sănătoasă și, la nevoie, să purtați ciorapi compresivi, la recomandarea medicului. Aceste măsuri ajută la susținerea fluxului sanguin și la reducerea simptomelor.



În funcție de severitatea bolii, tratamentul varicelor poate fi conservator sau intervențional. Tratamentul conservator include schimbări ale stilului de viață, exerciții, ciorapi compresivi și monitorizarea simptomelor. Printre metodele moderne minim invazive se numără scleroterapia, prin care se injectează o substanță în venă pentru a o închide, ablația cu laser sau radiofrecvență, care „sigilează” vena din interior, precum și flebectomia - îndepărtarea chirurgicală a varicelor prin incizii mici. În cazuri rare se recurge la intervenția chirurgicală clasică, dar alegerea metodei potrivite se face întotdeauna după consultul medicului specialist.