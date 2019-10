V-a scăzut libidoul? Vă confruntați cu un deficit de testosteron

Toţi bărbaţii ştiu că testosteronul este cel mai important hormon masculin, acesta având un rol esenţial în menţinerea libidoului şi a masei musculare, precum şi în păstrarea rezistenţei oaselor. Totodată, testosteronul ajută la echilibrarea stării emoţionale.

Problema este că, pe măsură ce bărbatul îmbătrâneşte, nivelul acestui hormon scade, iar simptomele nu întârzie să apară: căderea părului, lipsa de interes faţă de sex şi creşterea sânilor sunt doar câteva dintre semnele care anunţă o scădere a testosteronului în organism.

Dacă v-ați controlat și aveți un nivel scăzut al testosteronului în sânge, acest lucru poate indica faptul că în organismul dumneavoastră ceva nu este în regulă. Cercetătorii au demonstrat, de-a lungul timpului că există o legătură între bolile cronice și testosteron. Mai mult decât atât, pacienții cu sindrom metabolic, diabet zaharat tip II, boli inflamatorii cronice, BOPC prezintă și un nivel scăzut al testosteronului.

Înaintarea în vârstă este unul din cei mai incriminaţi factori în reducerea secreţiei de testosteron. Aparent, după vârsta de 30 de ani, nivelul testosteronului scade anual cu 1-2%. Pacientul va simţi lipsa erecţiei matinale, disfuncţii erectile, se va confrunta cu pierderea libidoului, infertilitate. La acestea se adaugă bufeuri, transpiraţii, pierderea părului axilar şi genital, precum şi creşterea dimensiunilor prostatei.

Totodată, bărbatul va simţi că nu mai are aceeaşi putere ca altădată şi chiar se va îngrăşa. Alte simptome care pot apărea se referă la tulburările de concentrare şi memorie, iritabilitate, lipsa de energie, depresie.

Toate aceste elemente duc la concluzia că ar trebui efectuat screening-ul deficitului de testosteron la următoarele categorii de pacienţi: cei cu infertilitate, osteoporoză, diabet zaharat tip II, BPOC, infecţie HIV, pacienţi trataţi cu cortizol etc.

„Întrebarea care se pune este: există beneficii reale ale tratamentului cu testosteron la pacienţii cu nivel scăzut al testosteronului? Dar la pacienţii cu boli cronice? Cu toate că testosteronul aduce beneficii clare asupra tonusului psihic şi fizic al bărbatului adult, tratamentul cu testosteron se adresează hipogonadismului confirmat şi uneori altor situaţii în care studiile au demonstrat efectele benefice ale acestora. În prezent, nu au fost stabilite cu precizie limitele inferioare ale testosteronului care să impună administrarea unei terapii de substituţie hormonală. Terapia nu poate fi administrată nici în funcţie de simptomele manifestate de către pacient, chiar dacă acestea par a fi sugestive pentru un deficit de testosteron sau interferă cu activitatea sexuală a individului, deoarece ele nu sunt specifice şi pot apărea pe măsură ce bărbaţii înaintează în vârstă. În plus, terapia de substituţie hormonală nu are numai beneficii, ci are şi numeroase reacţii adverse, care fac ca utilizarea ei să fie făcută doar în cazuri atent selecţionate”, a declarat dr. Amalia Costea, medic specialist endocrinolog.