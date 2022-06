Aminoacizii esențiali sunt cei pe care organismul nu îi poate sintetiza singur, iar dintre cei necesari pentru creșterea masei musculare amintim valina. Atenție, însă! Este esențial ca ea să fie consumată în cantități suficiente, iar pentru aceasta, este necesar să se asigure consumul de alimente de origine animală și de produse precum cerealele integrale și leguminoasele. Specialiștii precizează că aminoacizii sunt constituenți ai proteinelor și mulți dintre ei sunt esențiali, adică organismul nu îi poate genera singur. Acesta este cazul valinei.



Practic, valina intervine direct în procesul de formare a mușchilor, asigurând astfel un echilibru pozitiv de azot și repararea corectă a țesutului. Acest proces este esențial pentru ca masa slabă să se adapteze după provocarea fizică. Chiar și aceasta poate fi folosită la un moment dat pentru sinteza energiei, deși acest lucru nu este întotdeauna recomandat pentru a promova hipertrofia.



Când vine vorba de obținerea unor rezultate bune, trebuie acoperit necesarul zilnic de proteine. Potrivit unui studiu american, nevoia este de peste 1,4 grame de proteine per kilogram de greutate pe zi la persoanele care fac sport. Până la două grame per kilogram de greutate corporală pe zi asigură sinteza proteinelor endogene. Peste această cantitate, de obicei, nu există nicio îmbunătățire, așa că nu are sens să creșteți doza.



Desigur, jumătate din proteine trebuie să aibă valoare biologică mare și se recomandă prezența a cel puțin 25 de grame la mesele principale.