Majoritatea vânătăilor sunt inofensive și dispar de la sine, fără tratament. Cu toate acestea, susţin specialiştii, vânătăile pe picioare care nu au drept cauză traumatisme evidente pot semnala anumite probleme de sănătate. Cu cât este mai puternică o lovitură, cu atât vânătaia care se formează va fi mai mare. Totuși, la unele persoane, chiar și o lovitură ușoară poate provoca o echimoză mare. Echimozele se formează atunci când vasele de sânge mici de la suprafața pielii numite capilare sunt rupte sub impactul unei lovituri sau al unei leziuni, conform mayo.ro. În urma traumatismului, sângele se scurge din capilare și se infiltrează în țesuturile moi de sub piele, unde apare ca o pată închisă la culoare.



Culoarea unei vânătăi variază în funcție de forța loviturii, locul în care s-a produs și tonul pielii. Ele își schimbă culoarea pe măsură ce hemoglobina se descompune în timpul procesului normal de vindecare.



Studiile au arătat că puteți avea o predispoziție genetică la echimoze. De exemplu, dacă aveţi rude apropiate care fac ușor vânătăi pe corp, s-ar putea să vă confruntați cu aceeași problemă. Uneori, vânătăile pe picioare pot apărea, însă, fără o traumă evidentă. Echimozele spontane sunt cauzate de afecțiuni subiacente sau de unele deficiențe nutriționale care afectează coagularea sângelui. Acestea întârzie oprirea sângerării cauzate de ruperea capilarelor. Astfel, o cantitate mai mare de sânge se scurge sub piele și formează o vânătaie.