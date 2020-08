Vânătăile pot apărea și din cauza deficienței de vitamina C

Ați observat că pe mână, pe picior sau pe o altă porțiune a corpului v-au apărut vânătăi? Chiar dacă nu vă amintiți să vă fi lovit pe undeva, există o mulțime de alte motive pentru care pielea se învinețește ușor.

Specialiștii de la doctorul zilei.ro afirmă că apariția din senin a vânătăilor nu este o boală în sine, poate fi vorba despre o fragilitate a vaselor de sânge din naștere. În același timp, aceasta poate indica o carență de vitamina C sau de calciu și magneziu sau poate fi efectul secundar al aspirinei în exces, al medicamentelor anticoagulante, dar și al anticoncepționalelor orale.

În plus, pe măsură ce îmbătrânim, pielea își pierde din stratul protector de grăsime, iar producția de colagen încetinește. Așa că, o piele mai subțire, se învinețește mai ușor. Apoi, dacă obișnuiți să stați prea mult la plajă, expunerea prelungită la soare și arsurile solare subțiază pielea și duce la pierderea colagenului, deci vă veți învineți mai ușor.

Totodată, medicamentele antiinflamatoare non-steroidale pot subția sângele, așa că orice mică lovitură poate învineți pielea. De asemenea, vasculita duce la inflamația vaselor de sânge, aceasta fiind caracterizată prin vânătăi roșii numite purpură, care rezultă din ruperea acestor vase de sânge inflamate. Mai trebuie precizat și că o deficiență de vitamina C poate cauza învinețirea, pentru că vitamina C ajută organismul să sintetizeze colagenul, cel de care organismul are nevoie pentru menținerea vaselor de sânge sănătoase.