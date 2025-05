Fără tratament, herpesul oral dispare de la sine în 10-14 zile, dar există câteva soluții prin care puteți grăbi vindecarea lui. Dacă vreți să dispară cât mai repede, condiția este să le aplicați creme de la primele simptome. Veziculele dureroase și pline cu lichid care apar pe buze sau în jurul gurii sunt cauzate de un virus foarte contagios, numit herpes simplex. Potrivit specialiștilor, majoritatea oamenilor intră în contact cu virusul la un moment dat, însă circa două treimi dintre ei rămân purtători asimptomatici. Ceilalți dezvoltă leziuni periodic, pentru că virusul rămâne în corp și se reactivează ori de câte ori scade imunitatea organismului.



Atunci când se manifestă pentru prima dată, infecția herpetică are simptome mai intense. Leziunile sunt mai extinse, iar vindecarea lor durează mai mult. În plus, la unele persoane, pot să apară și manifestări sistemice, cum ar fi febra, oboseala și durerile de cap.



Tratamentele antivirale orale sunt cea mai bună soluție dacă vreți să grăbiți vindecarea herpesului, dar trebuie să începeți să le luați din primele zile de la apariția leziunilor. De asemenea, cremele pot ajuta la atenuarea simptomelor și la vindecarea mai rapidă, dar sunt puțin mai puțin eficiente decât medicamentele antivirale orale. Nu în ultimul rând, propolisul, care este bogat în antioxidanți și se crede că are proprietăți antivirale, poate preveni replicarea virusului herpes simplex.