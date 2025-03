Glanda tiroidă are un rol extrem de important în reglarea metabolismului şi funcţiilor vitale ale organismului. Tocmai de aceea, trebuie să fim atenţi ca aceasta să nu aibă de suferit, întrucât afecţiunile de la nivelul tiroidei pot fi cauzate de diferite dereglări la nivelul producţiei de hormoni care, dacă nu sunt tratate la timp, se pot agrava şi cauza o mulţime de probleme de sănătate.



În caz că nu ştiaţi, greutatea glandei tiroide este de 5-6 grame la nou- născuţi şi poate ajunge să cântărească în jur de 25- 30 de grame la adulţi. Din păcate, suferinţele tiroidei pot avea complicaţii, şi, în multe situaţii, sunt necesare investigaţii amănunţite, cum ar fi puncţia pentru biopsia tiroidei. Dr. Şeila Ibadula afirmă că glanda tiroidă poate suferi modificări structurale, precum măriri de volum ale nodulilor şi ale chisturilor. Aceste situaţii apar în cazul persoanele cu deficienţe de iod, dar şi odată cu înaintarea în vârstă, fiind mai frecvente la sexul feminin. La ora actuală, aproximativ 95% din noduli sunt benigni, iar 5% se dovedesc a fi cancer. În acest sens, se recomandă puncţia aspirativă cu ac fin (FNAB), asistată ecografic, care este o procedură de diagnostic minim-invazivă, simplă şi rapidă, utilizată în vederea stabilirii naturii (benigne sau maligne) nodulilor tiroidieni şi stabilirea unei conduite terapeutice corespunzătoare.



„Metoda se aplică la recomandarea medicului endocrinolog, în momentul în care acesta are o imagine de ansamblu asupra pacientului, incluzând examenul clinic, analizele hormonale specifice şi imagistice (ecografie). Procedura este recomandată, în general, în cazul nodulilor mai mari de un centimentru şi cu criterii ecografice de suspiciune. Puncţia tiroidiană este indicată, în special, pentru diagnosticul diferenţial al nodulilor tiroidieni şi decizia terapeutică ulterioară, dar şi în cazul nodulilor cu conţinut lichidian (chisturi), când se realizează puncţia evacuatorie cu rol terapeutic, în vederea reducerii volumului nodului şi injectarea unui tratament local în funcţie de caz”, a explicat medicul.



Nu vă temeţi! Procedura constă în obţinerea unei mostre de ţesut tiroidian (din nodul/noduli), care ulterior este trimisă către anatomopatolog în vederea stabilirii naturii acesteia şi rămâne cea mai bună metodă de a depista natura unui nodul tiroidian fără tiroidectomie. Aceasta presupune introducerea unui ac subţire în tiroidă sub ghidaj ecografic, aspirându-se de la nivelul nodulului suspect o cantitate suficientă de celule sau lichid, pentru un rezultat histologic cât mai precis. Având în vedere că se utilizează un ac foarte subţire, de regulă procedura nu este foarte dureroasă, fiind nevoie doar de o anestezie locală. Procedura durează aproximativ 20 de minute, materialul extras fiind întins pe o lamă de sticlă, fixat şi trimis către laboratorul anatomopatologic, a subliniat specialistul. De precizat că pacienţii îşi pot relua activitatea de zi cu zi imediat ce termină puncţia, fără nici un fel de contraindicaţii.