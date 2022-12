Virusul coxsackie poate afecta atât copiii, cât şi adulţii

Virusul coxsackie aparține grupului de enterovirusuri și duce, în general, la apariția bolii gură-mână-picior, dar și a altor afecțiuni, precum poliomielita sau hepatita A. Specialiștii susțin că există două tipuri de virus coxsackie, virusul de tip A, respectiv tip B, însă simptomatologia este aproape identică.



Dintre bolile și afecțiunile generale care pot fi corelate cu acest virus pot fi menționate următoarele: durere de cap, iritația gâtului, febră de peste 38°C, greață, durere abdominală. În plus, unele persoane se pot confrunta inclusiv cu pierdere a poftei de mâncare.



De asemenea, există și alte simptome specifice infectării cu virusul coxsackie, precum formarea de bășici pe picioare și mâini care, în general, devin sensibile la atingere. Alții, în schimb, au de-a face cu



bășici în gât, pe cerul gurii și pe interiorul obrajilor, însoțite de roșeață în zona afectată sau iritația scleroticii (albul ochiului), care produce sensibilitate la lumină și inflamație. Pentru că este vorba despre un virus, se transmite foarte ușor pe cale aeriană, dar există și alte forme de transmitere a virusului, precum intrarea în contact direct cu unele elemente. Ne referim la secrețiile nazale, ale gurii și ale ochilor provenite de la un pacient infectat, suprafețele contaminate, secrețiile din bășicile pacienților etc. Potrivit dr. Izabela Moraru, virusul poate rămâne activ până la trei zile pe suprafețele contaminate și afectează predominant copiii din creșe, grădinițe sau școli. Perioada de incubație este de trei-șapte zile, deci aveți suficient timp la dispoziție să vă dați seama cu certitudine dacă ați contractat sau nu virusul.





„Mare atenţie! Virusul coxsackie poate afecta atât copiii, cât și adulții. Din păcate, nu există un tratament specific pentru vindecarea bolii gură-mână-picior, deoarece organismul luptă singur pentru a eradica virusul. Cu toate că simptomele acestei boli dispar după o săptămână, există câteva medicamente sau remedii pentru a reduce neplăcerile. De exemplu, pentru reducerea febrei puteţi administra pacientului medicamentele prescrise de medic, dar şi să folosiţi, în acelaşi timp, comprese pe frunte, mâini și picioare”, a subliniat medicul.



De asemenea, se poate opta pentru folosirea infuziilor cu mușețel, care au capacitatea de a ameliora urticariile și a bășicile de pe piele. În plus, consumul de lichide menține organismul hidratat și asigură un sprijin organismului care luptă împotriva virusului.