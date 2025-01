Lipsa vitaminei A, dar și a altor vitamine în organism poate reprezenta o adevărată problemă. Înainte de toate, trebuie să știți că aceasta este un nutrient extrem de important pentru păstrarea sănătății ochilor, prevenind inflamarea lor și reducând riscul apariției cataractei. În același timp, ajută la creșterea imunității organismului, fiind un antioxidant puternic, previne uscarea pielii, păstrând pielea strălucitoare, fără riduri și alte semne ale îmbătrânirii și este un factor important pentru menținerea sănătății dinților și pielii.



Cum vă dați seama, însă, că ceva nu este în regulă? Acneea, de exemplu, poate indica un deficit de vitamina A. Cert este că lipsa de vitamine provoacă multe probleme care se manifestă, în general, la schimbarea anotimpurilor. Potrivit dr. Adriana Todiraș, fără acești nutrienți, vă simțiți mai obosiți și mai apatici, astfel încât, evident, sunteți mai predispuși la contractarea virusurilor. Totodată, există și simptome ale lipsei de vitamine la nivelul feței. În timpul iernii, puțini oameni mai par bronzați, însă dacă vi se pare că pielea este mai palidă decât de obicei, este posibil să aveți un deficit de vitamina B12. Alte simptome ale acestei carențe sunt depresia și oboseala. Pentru a combate problema, este esențial să consumați mai multă carne și fructe de mare. În schimb, pielea uscată poate indica o lipsă de vitamine A și C. În cazul vitaminei A, este foarte important să vă mențineți pielea sănătoasă, mai ales după expunerea la soare. În ceea ce privește vitamina C, aceasta este esențială pentru sinteza colagenului, care, la rândul lui, este folosit de organism pentru formarea părului, regenerarea pielii, creșterea unghiilor și a țesuturilor conjunctive și întărirea sistemului imunitar. Pentru a obține acești nutrienți, consumați varză, ardei, varză, morcovi, salată, spanac, caise, portocale, prune.



Dacă facem referire la părul uscat, fragil sau prezența mătreții, toate aceste semne pot indica o lipsă de biotină, cunoscută și sub denumirea de vitamina B7. Acest deficit se instalează, de obicei, după administrarea antibioticelor. Pentru a mări aportul de vitamina B7, este indicat să consumați carne, pește, legume, fructe, ciuperci și leguminoase. Totodată, mătreața poate fi cauzată de lipsa vitaminelor B2 și B6 sau a anumitor minerale, cum ar fi zincul sau magneziul. Soluția este să adăugați în dietă ciocolată neagră, arahide, morcovi, ouă, tărâțe, oleaginoase, pește și fasole.



Ochii și extremitățile umflate pot fi un semn al lipsei de iod. Pentru a combate acest deficit, încercați să adăugați puțină sare iodată în mâncare. Totodată, iodul se găsește în fructe de mare, produse lactate și chiar în pâine. De asemenea, dacă ochii voștri sunt sensibili la lumină, cauza poate fi lipsa vitaminelor A și B2, dar dacă aveți probleme cu ochii sau vederea, este recomandat să mergeți la medic. De obicei, buzele palide indică un deficit de fier. Alte simptome ar fi răcelile frecvente și hipotensiunea arterială. Pentru a combate lipsa de fier, este indicat să consumați mai multă carne roșie și să evitați temporar produsele cu un conținut bogat de calciu, întrucât acestea împiedică absorbția fierului în organism.