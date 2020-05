Vrei să îţi păstrezi ficatul sănătos? Dieta echilibrată este cheia

Dacă vrei să-ţi păstrezi ficatul sănătos, evită alimentele grase şi nu consuma mai mult de un pahar de vin pe zi! Deşi se poate regenera rapid, o alimentaţie necorespunzătoare sau anumite excese dăunează funcţionării lui în parametrii normali, informează csid.ro.

Ficatul este cel mai mare organ din corpul uman, iar una dintre multiplele sale funcţii este de a transforma nutrienţii în resurse de energie. Mai mult, ficatul are şi un rol important în detoxifiere, curăţarea sângelui de toxine, metale grele, viruşi, paraziţi.

Ne putem confrunta cu o boală de ficat atunci când avem simptome precum starea inexplicabilă de oboseală, somnolenţă exagerată, variaţii ale poftei de mâncare, coloraţia galbenă a tegumentelor şi mucoaselor, senzaţie de greutate în partea dreaptă, sub coaste, stare de greaţă, vomă, umflarea abdomenului, constipaţia cronică, asociată cu balonarea, umflarea picioarelor. Aceste simptome sunt nespecifice, pot fi prezente şi la oamenii sănătoşi sau la cei care suferă de alte afecţiuni. În consecinţă,o boală hepatică, în stadiu precoce, este greu de diagnosticat, de aceea sunt necesare evaluări periodice ale analizelor.Pentru că problemele ficatului pot afecta întregul metabolism, controlul medical este absolut necesar, chiar dacă pacientul urmează un regim alimentar strict.

Regimul alimentar nu vindecă boala de ficat (cu excepţia hepatitei alcoolice), dar este important deoarece prin respectarea lui nu se suprasolicită detoxifierea ficatului. Dieta în bolile de ficat este diferenţiată în funcţie de boală şi bolnav. Astfel, la persoanele diagnosticate cu ciroză regimul este mai restrictiv, în timp ce la hepatita cronică este mai lejer.

Alimentele benefice pentru ficat sunt verdeţurile de toate felurile, sub formă de salată sau sucuri de legume (1 pahar/ zi), sfecla roşie, bogată în flavonoizi, poate fi consumată crudă în salate, sau ca suc diluat cu apă; grapefruitul, are conţinut bogat de vitamina C, se poate consuma ca suc proaspăt; turmericul - este un condiment cu proprietăţi anticancerigene şi antiinflamatorii, un puternic antioxidant. Astfel, accelerează procesul de detoxifiere, stimulând funcțiile vezicii biliare (fierea).

Foarte importantă este hidratarea, de aceea nu uitaţi să beţi doi litri de apă pe zi, eventual cu puțină lămâie. Sunt recomandate şi ceaiurile de tei, muşeţel sau mentă, care ajută la detoxifierea rapidă şi eficientă a organismului.