Adrenalina, cunoscută și sub denumirea de epinefrină, este un hormon care acționează prin producerea unor efecte similare stimulării sistemului nervos simpatic, care, la rândul lui, este responsabil pentru răspunsul organismului la stres sau pericol.

Ca urmare, acționează rapid pentru pregătirea organismul de a face față situației: accelerează ritmul cardiac, crește tensiunea arterială și dilatează bronhiile. De asemenea, crește aportul de glucoză și oxigenul la nivel sanguin, pentru a putea oferi organismului energia de care are nevoie, pentru a face față situației respective. Aceasta are, de asemenea, efecte asupra sistemului nervos central, crescând vigilența și concentrarea și reducând anxietatea. Practic, susțin medicii, atunci când adrenalina își intră în rol, efectele sale sunt impresionante. În plus, efectul său ajută la îmbunătățirea circulației sanguine, asigurând transportul oxigenului și al nutrienților către țesuturi. În situații de pericol sau stres, această creștere a ritmului cardiac vă pregătește să acționați rapid și decisiv.

Este ca și cum ați avea un rezervor de energie de urgență, deoarece această glucoză suplimentară oferă energie instantanee mușchilor, pregătindu-i pentru acțiune. Mai mult decât atât, contribuie la reducerea edemului, în cazul unor reacții alergice severe, cum ar fi șocul anafilactic, adrenalina putând reduce edemul și dilatarea vaselor sanguine, ajutând astfel la restabilirea unei circulații sanguine optime.