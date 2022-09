Albirea dinților se poate face inclusiv la domiciliu. Ce soluții există

La momentul actual, există o mulțime de metode de albire a dinților, deci aveți la dispoziție o paletă largă de opțiuni pentru a vă îmbunătăți aspectul gurii. În principiu, albirea dinților este o procedură care folosește substanțe chimice capabile să îndepărteze pigmenții și petele de pe suprafețele dinților. Desigur, procedurile efectuate în cabinetele stomatologice sunt o alternativă bună, dar există și produse pe care le puteți folosi acasă.



Bineînțeles, rezultatele și durata acestor produse variază. Înainte de toate, trebuie să știți că albirea dinților îndepărtează petele și conferă astfel un aspect mai atractiv zâmbetului. Tipurile de pete, produsele, metodele utilizate și obiceiurile pacientului vor determina persistența rezultatelor. Deși efectele albirii dinților sunt de lungă durată, ele nu sunt permanente. Potrivit dr. Claudia Bontaș, puteți apela la pasta de dinți pentru albire, care conține substanțe abrazive, peroxid de hidrogen și peroxid de carbamidă. Pastele care conțin doar substanțe abrazive acționează asupra petelor superficiale, fără a modifica nuanța dinților, în timp ce pastele care conțin peroxizi pot albi dinții și pot elimina petele. „Efectele pot fi prelungite prin utilizarea în continuare a pastei de albire, dar acest lucru nu este recomandat. Ingredientele pe care le conține nu sunt concepute pentru utilizare frecventă și provoacă daune ireversibile smalțului. În plus, pot irita țesuturile moi, cum ar fi gingiile și pot provoca sensibilitate dentară”, a menţionat medicul.



În cazul în care pacientul alege să utilizeze aceste paste în mod regulat, este necesară combinarea lor cu produse care protejează și întăresc smalțul pentru a evita deteriorarea. Apoi există apa de gură pentru albire, care conține apă oxigenată. În acest caz, rezultatele apar după aproximativ trei luni de utilizare și nu sunt la fel de vizibile sau de lungă durată. În general, apa de gură va prelungi sau menține rezultatele obținute prin metode profesionale. Totodată, există benzile de albire, care reprezintă una dintre cele mai eficiente și mai durabile metode de albire a dinților la domiciliu.



Ele conțin un gel cu peroxid, util pentru îndepărtarea petelor și albirea dinților. Pacientul le scoate din ambalaj și, folosind o oglindă pentru ghidaj, le așază pe dinți. Trebuie lăsate să acționeze atât cât indică producătorul și apoi aruncate. Recomandarea generală este să le utilizați 30 de minute pe zi, timp de cel puțin 14 zile. În același timp, se poate opta pentru tratamentele de albire a dinților efectuate în cabinetele medicilor dentiști, care au un efect imediat și mai durabil decât tratamentele la domiciliu. În plus, este stabilit și un diagnostic care evaluează cauzele și tipurile de pete. Diagnosticul permite alegerea celei mai potrivite metode de albire pentru fiecare caz particular. Curățarea profesională anterioară și aplicarea ulterioară a fluorului fac parte din terapie, îmbunătățind rezultatele și reducând riscul de sensibilizare și complicații post-tratament.