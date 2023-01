În caz că nu ştiaţi, apa, oțetul și bicarbonatul de sodiu ameliorează tusea și durerea în gât, previne crampele musculare datorită conținutului ridicat de minerale şi ajută la îmbunătățirea texturii pielii. Totodată, susţin specialiştii, amestecul obţinut reduce riscul de a face pietre la rinichi, ficat sau vezica biliară şi ameliorează hiperaciditatea gastrică. În plus, această combinaţie tratează și previne ulcerul gastric, ameliorează infecțiile urinare, îmbunătățește sănătatea dinților și previne probleme precum cariile, gingivita sau tartrul. Oțetul și bicarbonatul de sodiu au pH opus, cu alte cuvinte pH acid, respectiv alcalin, ce vă permite să consumați acest amestec fără probleme. Drept rezultat, veți beneficia de toate proprietățile acestui remediu fără a crește nivelul de aciditate din organism. Deși multe persoane consumă bicarbonatul de sodiu pentru a lupta împotriva acidității gastrice, aceasta nu reprezintă o soluție pe termen lung, deoarece vă poate altera pH-ul natural al stomacului. Pe de altă parte, oțetul de mere este un aliment medicinal excelent ce este capabil să detoxifieze și să revitalizeze organismul.



Cele mai importante proprietăți ale sale sunt că ajută la eliminarea toxinelor datorită sulfului și acționează asupra ficatului, ajutându-l în metabolizarea grăsimilor. Totodată, previne infecțiile urinare și protejează rinichii, deoarece ajută la curățarea tractului urinar și la eliminarea acidului uric etc. Luaţi un pahar de apă caldă şi o lingură de oțet de mere, plus un vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu. Încercați să folosiți oțet ecologic și de înaltă calitate. Pentru a fi cu adevărat eficient, oțetul ar trebui să fie raw, cu alte cuvinte să nu fie pasteurizat, așa cum era în trecut. Astfel, veți putea profita de toate proprietățile acestui amestec. Puteți să consumați între unul și trei pahare pe zi, însă este esențial să le consumați pe stomacul gol, cu cel puțin o oră înainte de următoarea masă.