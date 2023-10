Argila ajută la vindecarea rănilor, iluminarea pielii și înfrumusețare

Mineralele conținute de argile sunt foarte des folosite pentru tratarea unor afecțiuni dermatologice, pentru curățarea și reducerea cantității de ulei secretată de glandele sebacee. La ora actuală, în industria cosmetică, mineralele din argile mai sunt folosite pentru a stabiliza emulsii sau suspensii, având proprietăți deosebite și multiple aplicații.



Datorită virtuților și a versatilității, argilele curăță pielea blând, având un important beneficiu detoxifiant, elimină impuritățile și secrețiile nedorite ale pielii, catifelează și asigură o textură plăcută pielii. În plus, remineralizează pielea, datorită sărurilor și oligomineralelor conținute, ajută la refacerea țesuturilor și contribuie la reducerea ridurilor fine, având, totodată, efect iluminator, prin reducerea petelor pigmentare. De asemenea, argila este utilă în arsurile solare și pielea expusă la radiații, cu eczeme sau psoriazis.



Potrivit dr. Oana-Ștefania Pintilii, fiecare argilă are o funcție cosmetică sau terapeutică unică, cum ar fi vindecarea rănilor, iluminarea pielii și înfrumusețare, absorbția de sebum, hidratare și eliminarea toxinelor.



„Există studii care aduc informații utile, dar incomplete, despre utilizarea medicală a argilelor, în funcție de culorile si caracteristicile chimice pe care le au. Argila galbenă ar putea fi folosită împotriva infecțiilor bacteriene, cea roșie pentru curățarea mai intensă a pielii și tonifiere, argila albastră pare eficientă împotriva acneei, fiind și un antioxidant puternic, cea verde este folosită pentru a reduce cantitatea de ulei secretată de glandele sebacee, în timp ce argila neagră are indicații comune. Pentru tenul sensibil, argila roz este cea mai indicată.



În prezent, se poate identifica prezența mineralelor argiloase într-o mare varietate de produse dermocosmetice, precum creme faciale, creme de protecție solară, produse pentru curățarea pielii, șampoane și articole de machiaj. Utilizarea mineralelor argiloase în produsele dermatocosmetice fie ca ingrediente active dermatologice, fie ca excipienți se datorează versatilității acestor materiale și particularității proprietăților lor fizice și chimice”, a explicat medicul.



Mai mult decât atât, argilele sunt cunoscute pentru rolurile de adsorbanți și absorbanți. Atunci când sunt utilizate în formule dermatocosmetice (de exemplu, în măștile faciale) au următoarele proprietăți: dimensiuni mici și fine ale particulelor; pH similar cu pielea (pentru evitarea iritațiilor ori alte probleme dermatologice); capacitate semnificativă de absorbție; argilele pot elimina excesul de grăsimi și toxinele din piele și, prin urmare, sunt foarte eficiente împotriva bolilor dermatologice, precum furuncule, acnee, ulcere, abcese și sindromul seboreic etc.