Atenție! Alergiile la copii pot fi declanșate inclusiv de animale

De cele mai multe ori, copii sau adulți, cei care suferă de alergii intră în contact cu alergenii respectivi prin alimentație, respirație sau piele. Majoritatea alergiilor la cei mici se manifestă din cauza acarienilor de praf, care sunt unul dintre cei mai comuni alergeni. De fapt, aceste insecte microscopice trăiesc peste tot în jurul oamenilor. Ele se strâng în saltele, perne, covoare și animale de pluș şi se hrănesc cu celulele moarte ale pielii. Tocmai de aceea, curățenia este esențială pentru a-i împiedica să se dezvolte și să se răspândească.



De asemenea, este recomandată ventilarea frecventă a casei, pentru a reduce acumularea de praf și pentru a preveni acarienii. În al doilea rând, polenul este un alt alergen celebru. Alergiile la polen sunt sezoniere, deoarece fiecare tip de copac, arbust și chiar iarbă degajă particule de polen care se deplasează în aer pentru a fertiliza alte plante. Copiii pot fi alergici la diferite tipuri de polen, deși unul dintre cele mai frecvente și iritante este polenul de iarbă. Apoi, mucegaiul este un alt alergen comun, care afectează un număr mare de copii. Potrivit dr. Mihaela Crişan, acesta este un tip de ciupercă ce crește în medii calde, umede, care are un miros caracteristic. De asemenea, sporii săi produc reacții alergice în organism. Şi animalele de companie pot declanşa, uneori, alergii. Blana, pielea, mătreața, saliva și chiar urina animalelor pot provoca reacții alergice la copii, la fel ca şi gândacii de bucătărie. De fapt, expunerea la aceste insecte, în clădirile infestate, poate fi o sursă a astmului. De obicei, insecticidele chimice pot agrava această alergie. În plus, acestea înrăutățesc simptomele și nu fac prea multe pentru a elimina insectele.





„În alte cazuri, mâncarea, anumite tipuri de alimente pot cauza alergii în rândul celor mici. De exemplu, laptele de vacă, ouăle, fructele de mare, peștele, crustaceele, moluștele, dar şi soia pot duce la apariţia unor alergii. În acelaşi timp, oamenii nu sunt alergici la glutenul din grâu, ci mai degrabă intoleranți. Practic, incapacitatea de a digera glutenul este ceea ce se numește boala celiacă. În ceea ce priveşte mușcăturile de insecte, acestea provoacă umflături, mâncărime și roșeață la mulți copii. Atenţie, însă! Alergiile la veninul insectelor pot provoca reacții severe.



În plus, pot pune viața copiilor în pericol”, a explicat medicul. Nu în ultimul rând, atât medicamentele eliberate fără rețetă din farmacii, cât și medicamentele eliberate pe bază de rețetă pot provoca reacții alergice, iar antibioticele fac parte din acest grup. Prin urmare, este important să nu utilizaţi niciun medicament fără a consulta medicul. Anumiți detergenți, produse cosmetice sau produse de curățare pe care le folosiţi acasă provoacă una dintre cele mai frecvente forme de alergii la copii. Ce se întâmplă? Componentele chimice ale acestor produse sunt responsabile de apariția reacțiilor neplăcute. De asemenea, produsele chimice pot fi iritante pentru căile respiratorii sau pentru piele.