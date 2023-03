Aveți impresia că sunteți bolnavi? Puteți suferi de ipohondrie

Vi s-a întâmplat vreodată să citiți un articol de specialitate sau să auziți o știre despre o boală și să aveți impresia că dezvoltați simptome pentru ea? În acest caz, este posibil să suferiți de ipohondrie, o afecțiune medicală care creează un mare disconfort atât fizic, cât și psihic.



Aceasta este cunoscută medical sub numele de hipocondrie și este o tulburare psihică greu de îndurat, atât pentru pacient, cât și pentru persoanele din jurul lui. Specialiștii spun că persoana care suferă de ipohondrie are o frică permanentă asupra posibilității de a avea una sau mai multe afecțiuni medicale grave, care îi amenință viața.



În general, ipohondrul tinde să accentueze și să exagereze semnele fizice pe care le are sau senzațiile normale ale corpului.



Pentru un ipohondru, o simplă durere de cap poate fi un semn al unei boli în stadiu terminal. Mai mult decât atât, uneori, ipohondrul are o toleranță scăzută la disconfortul fizic și o tendință de a exagera semnele fizice pe care le are, de aceea în momentul în care citește sau aude discutându-se în jurul lui de o boală, își însușește simptomele, începând să se documenteze serios asupra bolii de care a auzit.



Apoi, treptat, începe să dezvolte și fizic simptomele despre care citește, iar consultul de specialitate nu îi spulberă credința că este bolnav. De aceea, va căuta întotdeauna alternative și va solicita și alt tip de investigații decât cele recomandate, în ideea că va reuși să găsească sursa semnelor fizice pe care le are.