Bolile de ficat, favorizate de obezitate şi consumul exagerat de alcool

Bolile de ficat pot fi moştenite (genetice) sau pot fi cauzate de o varietate de factori, precum virusurile şi consumul exagerat de alcool, dar şi obezitatea este, la rândul său, asociată cu afecţiunile hepatice.



Simptomele bolilor hepatice includ: îngălbenirea pielii şi a ochilor (icter), durere şi creştere în volum a cavităţii abdominale, umflarea picioarelor şi a gleznelor, piele iritată, urină închisă la culoare, scaun deschis la culoare, oboseală cronică, greaţă sau vărsături, pierderea poftei de mâncare etc. Paraziţii şi viruşii pot infecta ficatul, provocând inflamaţii care slăbesc funcţia hepatică. Virusurile care provoacă leziuni hepatice pot fi răspândite prin sânge sau lichid seminal, alimente sau apă contaminate, ori prin contactul cu o persoană infectată.



Cele mai frecvente tipuri de infecţie hepatică sunt virusurile hepatitei: hepatita A, hepatita B, hepatita C. Bolile prin care sistemul imunitar atacă anumite părţi ale corpului (bolile autoimune) pot afecta şi ficatul. Aceste boli sunt capabile să denatureze arhitectura normală şi funcţională a organului, perturbându-i, astfel, funcţiile. Cancerul hepatic apare atunci când, la nivelul ficatului, se formează o tumoare de natură malignă. Poate fi cauzat de o serie de factori de risc, precum hepatita C, obezitatea, ficatul gras, consumul exagerat de alcool sau factorii genetici.



Simptomele cancerului hepatic includ: scăderea nemotivată în greutate, pierderea apetitului, senzaţia de saţietate după o masă deloc copioasă, greaţă şi vărsături, mărirea ficatului, mărirea splinei, durere la nivelul cavităţii abdominale, inflamarea cavităţii abdominale, prurit, icter.



Consumul exagerat de alcool, expunerea la sângele şi fluidele corporale ale altor persoane, sexul neprotejat, expunerea la anumite substanţe chimice sau toxine, diabetul şi obezitatea sunt factori care pot creşte riscul de apariţie a bolilor hepatice.



Pe de altă parte, foarte multe persoane suferă de boala ficatului gras, care este caracterizată de acumularea grăsimilor în exces la nivel hepatic. Potrivit dr. Ion Gachi, acest lucru se întâmplă din cauza alimentației nesănătoase, dar și din cauza stilului de viață sedentar.



Ciroza, ultimul stadiu



De fiecare dată când ficatul este agresat, acesta încearcă să se repare singur. În cadrul acestui proces, se formează ţesutul cicatricial care îngreunează funcţionarea normală a organului. Pe măsură ce boala avansează, ficatul va avea din ce în ce mai puţin ţesut sănătos. Ciroza este ultimul stadiu al fibrozării ficatului. Medicii susțin că deteriorarea ficatului produsă de ciroză este, în general, ireversibilă, dar, dacă este diagnosticată din timp, iar cauza este tratată, daunele suplimentare pot fi limitate. Dacă ciroza nu este tratată, ficatul va funcţiona defectuos sau va ajunge în stadiul de insuficienţă hepatică, punând astfel viaţa în pericol.



Iată câteva sfaturi pentru a preveni bolile hepatice: consumaţi alcool cu moderaţie; protejaţi-vă în timpul actului sexual; dacă vreţi un tatuaj sau un piercing, aveţi grijă unde le faceţi. În plus, fiţi atenţi la curăţenie şi la modul în care sunt sterilizate instrumentele și evitaţi contactul cu sângele şi fluidele corporale ale altor persoane.