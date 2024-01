Brânca-ursului este o plantă cunoscută și sub denumirea de crucea pământului. Aceasta prezintă flori mici cu cinci petale, dispuse în ciorchini mari, care sunt găsite deseori în pajiști și poieni, în special în zonele montane. Conform studiilor, brânca-ursului este afrodiziacă, crește dorințele sexuale ale partenerilor și are următoarele proprietăți: acţiune vasodilatatoare (îmbunătăţeşte fluxul de sânge genital), scade tensiunea arterială, vasodilatator periferic puternic, acţiune sedativă, antihisterică, calmantă a sistemului nervos, stimulatoare a activităţii locale nespecifice (la nivel renal şi genital), antiblenoragic (seminţele), antispastic uterin şi digestiv, carminativ. În urma studiilor de laborator s-a demonstrat că brânca ursului are efect antibiotic, contribuind la tratarea infecţiilor cu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Corynobacterium diphteria, Enterococcus fecalis. Totodată, brânca ursului poate fi un remediu eficient pentru menstruația neregulată, deoarece stimulează și reglează activitatea ovarelor.



Menstruația neregulată poate apărea la orice vârstă, iar aceasta poate provoca dezechilibre profunde în întreg organismul, în special pentru fertilitate. Tratamentul cu brânca-ursului intensifică circulaţia sângelui la nivel genital. De asemenea, suplimentele care conțin brânca ursului îmbunătățesc acțiunea substanțelor cu efect antibiotic, antimicotic sau antiviral, făcând astfel tratamentul mai eficient. În plus, planta stimulează producția de estrogen, hormonul care ajută la asimilarea calciului, necesar pentru sănătatea oaselor. Astfel, administrarea de brânca-ursului poate ajuta la prevenirea apariției osteoporozei.