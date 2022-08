Care sunt cauzele care duc la instalarea incontinenței urinare la copii

Enurezisul este o problemă întâlnită mai des în rândul micuților cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani. Deși aceasta nu afectează de obicei sănătatea, este important să-i acordați atenția cuvenită, pentru a nu afecta stima de sine a celui mic. De fapt, enurezisul la copii este o formă de incontinență urinară care se caracterizează prin eliminări repetate de urină în timpul zilei sau noaptea, în timpul somnului.



Totuși, pentru a fi considerat o afecțiune, enurezisul trebuie să se manifeste de cel puțin de două ori pe săptămână, timp de cel puțin trei luni consecutive. Dacă nu este vorba despre o boală în sine, aveți de-a face cu o problemă care ține de comportamentul celui mic. Potrivit dr. Alexandra Buzuliuc, partea bună este că există un tratament pentru enurezis la copii. De exemplu, vă puteți învăța copilul anumite lucruri, pentru a-și crea singur obiceiuri sănătoase de urinare. Principalul simptom produs de enurezisul la copii este pierderea involuntară de urină. Aceasta poate apărea de mai multe ori în timpul nopții și, mai rar, în timpul zilei.



De cele mai multe ori, micuții care suferă de această afecțiune se trezesc mai greu și se confruntă adesea cu constipația. Pentru a stabili diagnosticul de enurezis la copii, medicul trebuie să țină cont de vârsta micuțului, frecvența urinării și istoricul medical. Totodată, el este în măsură să evalueze și atitudinea părinților cu privire la această problemă și, de asemenea, să efectueze diverse analize pentru a exclude posibilitatea existenței unor alte boli.



Diagnosticul va fi pozitiv dacă cel mic are vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani. Apoi, pierderea involuntară de urină apare de mai multe ori pe săptămână, timp de minimum trei luni consecutive. Incontinența urinară apare mai des noaptea (urinat în pat în timpul somnului), iar pierderea de urină are loc, de obicei, în intervalul de 30 de minute - 3 ore după ce copilul merge la culcare.



Din păcate, mulți dintre părinți nu merg la medic atunci când copilul lor suferă de enurezis și, prin urmare, ignoră tratamentul necesar pentru această afecțiune. Deși este adevărat că această problemă scade în intensitate pe măsură ce copilul crește, uneori se poate ajunge la complicații în lipsa unui tratament adecvat. Este important ca cel mic să fie diagnosticat la timp, deoarece enurezisul poate fi uneori un simptom al unei afecțiuni mai grave.



De asemenea, un tratament pentru enurezis la copii administrat la timp previne afectarea vieții sociale a micuțului.



Totodată, o parte importantă a unui tratament pentru enurezis la copii este reprezentată de corectarea comportamentului copilului. Așadar, înainte ca medicul să prescrie anumite medicamente, acesta trebuie să vă ofere informații despre afecțiune și modalitățile de prevenire. În plus, familia trebuie să aibă o atitudine pozitivă în timpul tratamentului pentru enurezis la copii. Părinții nu trebuie să-i trezească pe cei mici în timpul nopții pentru a urina, iar copilul trebuie să consume multe lichide pe parcursul zilei și mai puține după ora 19.00.