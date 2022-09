Ceaiul cu portocale și scorțișoară vă menține hidratați

Vreți să rămâneți mai mult timp hidrataţi pe timpul verii? În aceste condiții, infuziile pot fi un mod excelent de a face acest lucru. După cum știți deja, cea mai mare parte a corpului uman este apă. Din acest motiv, este extrem de important să rămâneți hidratat pe tot parcursul anului, dar mai ales în lunile fierbinți de vară. Pentru a face hidratarea mai distractivă și mai gustoasă, specialiștii vă sugerează să pregătiți o rețetă de ceai rece cu portocale și scorțișoară, care reprezintă o opțiune excelentă pentru a consuma lichide într-o zi fierbinte de august. De ce această combinație? În primul rând, pentru că portocala este o sursă importantă de vitamina C (numită și acid ascorbic). De fapt, o portocală medie conține aproximativ 82 mg de vitamina C, deci mai mult decât doza zilnică recomandată. În plus, portocalele conțin folat, care este necesar pentru formarea celulelor sanguine, carotenoizi cu provitamina A și antioxidanți, precum luteina și zeaxantina, dar asta nu este totul, deoarece sunt bogate și în flavonoide. De-a lungul timpului s-a constatat că aceste fructe previn apariția problemelor oculare.



În plus, consumându-le, veți avea un risc scăzut de boli cardiovasculare. Un studiu arată că citricele ar putea proteja inima deoarece conțin potasiu și vitamina C. La rândul ei, scorțișoara este bogată în fier, calciu, zinc, potasiu, seleniu, vitamina B6 și vitamina C. De asemenea, conține compuși chimici, cum ar fi fenolii și aldehidele. Deci luați trei portocale, peste care adăugați un litru de apă și două batoane de scorțișoară. Mai întâi, stoarceți sucul din cele trei portocale și puneți-l deoparte. Îndepărtați cât mai mult din partea albă a cojilor de portocală. Tăiați-le în fâșii și lăsați-le deoparte. Imediat după aceea, încălziți un litru de apă într-o cratiță, iar când fierbe, adăugați cojile de portocală. Lăsați-le să infuzeze timp de șapte până la zece minute, după care luați vasul de pe foc și adăugați un baton de scorțișoară. Dacă aveți pudră de scorțișoară, o puteți folosi și lăsați totul la infuzat, pentru 30 de minute. Strecurați pentru a îndepărta batonul de scorțișoară și cojile de portocală. Adăugați sucul de portocale și puneți ceaiul în frigider.