Cimbrul este o plantă perenă din aceeași familie cu menta, care nu este doar un condiment excelent, ci are și o serie de beneficii importante pentru sănătate, fiind foarte eficient în combaterea acneei, reglarea secreției de mucus, lupta împotriva infecțiilor etc.



În ceea ce priveşte uleiul de cimbru, acesta este obținut din florile plantelor. În prezent, există mai multe specii de cimbru, ale căror proprietăți terapeutice depind de concentrația de substanțe active. Prin urmare, produsul obţinut poate varia mult din punct de vedere al compoziției. Mai mult decât atât, faza de înflorire în care este prelucrat și obținut uleiul de cimbru îi poate influența proprietățile. De exemplu, uleiul de cimbru este folosit în diferite produse cosmetice, pentru tratamentul acneei, fiind recunoscut pentru proprietățile antibacteriene.



Mai trebuie precizat că există specii ale acestei plante care contribuie la reducerea tensiunii arteriale și colesterolului. În plus, poate avea efecte benefice asupra plămânilor, cu condiția să folosiţi un produs de calitate superioară, organic, fără reziduuri chimice. Alteori, însă, poate fi folosit pentru ameliorarea simptomelor respiratorii la copii, doar că trebuie diluat corespunzător.