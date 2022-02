Copilul nu respiră bine? Cum puteți ameliora dificultățile de respirație

În cazul în care observați că micuțul vostru nu respiră cum trebuie este obligatoriu să îl duceți la medic și să nu așteptați ca situația să se rezolve de la sine. De asemenea, dacă țineți cont de câteva sfaturi, puteți ameliora dificultățile de respirație ale copilului imediat ce observați că are o problemă. Rețineți, însă, un lucru! Trebuie să fiți conștienți de simptome și să știți să recunoașteți problemele de respirație la copii.

Deși în majoritatea cazurilor poate exista o acumulare de mucus, dificultatea de respirație este un simptom care poate ascunde și alte afecțiuni. Potrivit dr. Corina Palade, dificultatea de a respira sau dispneea este un simptom care poate apărea cu o intensitate variabilă. Astfel, copilul poate fi nevoit să nu mai vorbească pentru a respira. Fiind un simptom, există multe afecțiuni care pot provoca problemele de respirație la copii. „În unele situaţii, poate fi vorba de o răceală, ca o consecință a mucusului care se acumulează și îl împiedică pe cel mic să respire bine. Dispneea, de exemplu, poate fi cauzată și de alte afecțiuni, precum laringita, bronșita, astmul sau adenoizii. Totodată, aceasta poate fi și un simptom al alergiilor, al pneumoniei și, evident, al sufocării. În acelaşi timp, trebuie să menționăm și faptul că anxietatea și stresul pot duce la apariția episoadelor de dispnee. În primul rând, în funcție de tipul de dificultate pe care îl are copilul, trebuie să decideţi dacă este timpul să-l duceţi la spital sau nu. Dacă cel mic face zgomote sau aude fluierături, are o respirație rapidă, culoare albăstruie a buzelor sau dacă golul sternului este pronunțat atunci când respiră, trebuie să mergeţi la camera de gardă pentru examinarea copilului. În plus, indiferent dacă este o urgență sau nu, ar trebui să vă adresaţi pediatrului în legătură cu dificultățile respiratorii ale copilului, astfel încât acesta să-i poată pune un diagnostic și să determine cauza disconfortului. Oricare ar fi sursa dispneei copilului, este important ca părinții să rămână calmi, pentru că, în caz contrar, îl puteți face pe micuțul dumneavoastră nervos și chiar îi puteți agrava dificultatea de respirație”, a precizat medicul.

În plus, dacă cel mic are probleme cu respirația, atunci trebuie să evitați zonele pline de fum de tutun. Duceţi copilul imediat într-un loc cu aer curat, întrucât oxigenul îl va ajuta să se simtă mai bine și să se calmeze în cazul unui episod de dispnee acută. În orice caz, indiferent de gravitatea problemelor de respirație, nu ar trebui să permiteți ca minorii să fie expuși acestui tip de mediu. Totodată, serul salin este cel mai bun remediu pentru dizolvarea mucusului acumulat. Acesta ajută copilul să respire mai bine. În cazul bebelușilor, se recomandă curățarea nazală mai des, pentru a preveni această acumulare. De fapt, irigarea nazală curăță pasajele nazale, împiedicându-le să se înfunde și să acumuleze mucus. Din acest motiv, ajută la ameliorarea și prevenirea apariției dispneei. Cu toate acestea, dacă micuțul încă are probleme cu respirația, ar trebui să mergeți la medic. Nivelul de umiditate din interiorul casei poate ameliora sau agrava dispneea. Din acest motiv, dacă aveţi un umidificator, ar trebui să-l utilizaţi pentru a menține umiditatea la un nivel adecvat.