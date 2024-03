Vitamina B12 este o vitamină hidrosolubilă, care se dizolvă în apă, esențială organismului, însă pe care acesta nu o poate produce singur, ci o asimilează din alimentele de origine animală. Dacă este necesar, aceasta poate fi administrată ca supliment alimentar oral sau injectabil. Potrivit specialiștilor, ea are multiple roluri în funcționarea organismului nostru, printre care: funcționarea optimă a sistemului nervos; formarea hematiilor; sinteza ADN-ului. Deficitul de vitamină B12 este o afecțiune frecvent întâlnită, care, nediagnosticată la timp, poate duce la complicații potențial severe, cum ar fi: degenerarea măduvei spinării; pancitopenie (scăderea numărului tuturor celulelor sangvine).



Înainte de toate, trebuie să știți că rolul fundamental al acesteia este menținerea sănătății celulelor nervoase și sangvine din organism, precum și producerea materialului genetic și prevenirea anemiei megaloblastice. Totodată, există studii care demonstrează că vitamina B12 este implicată chiar și în reglarea sistemului imunitar și a activității antivirale. În plus, aceasta este un nutrient esențial, cu funcții extrem de importante în axa mușchi-intestin-creier. Nu în ultimul rând, are un rol vital în producerea hematiilor, în condițiile în care un nivel scăzut al acestora determină reducerea formării celulelor roșii și funcționarea lor defectuoasă, provocând anemia. De asemenea, deficitul de B12 în primul trimestru de sarcină poate crește riscul de malformații congenitale, cum ar fi defectele tubului neural. În plus, poate provoca naștere prematură sau avort spontan.