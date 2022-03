Densiometria ajută la estimarea riscului de fracturi osoase

În unele situații, medicii le recomandă pacienților să facă o densiometrie osoasă, întrucât doar cu ajutorul acesteia se poate estima riscul de fracturi din cauza pierderii densității osoase. Potrivit dr. Iuliana Vasile, acest tip de investigație constă, de fapt, în efectuarea unui test utilizat pe scară largă pentru a determina densitatea minerală a oaselor și pentru a afla dacă acestea s-au deteriorat. În același timp, procedura este cunoscută sub numele de absorbțiometrie cu raze X cu energie duală. Acest lucru se datorează faptului că este asemănătoare unei radiografii normale cu raze X. În plus, ea este extrem de utilă pentru diagnosticarea și monitorizarea progresiei osteoporozei.



De regulă, investigația se recomandă persoanelor în vârstă, dar aceasta nu este singura indicație. De fapt, densiometria osoasă, cunoscută și sub denumirea de DEXA, este un test pentru a determina densitatea minerală osoasă și ajută medicii să determine dacă a existat o pierdere de integritate sau mineralizare a țesutului osos. Medicii spun că folosesc o doză mică de radiații ionizante și acest lucru face posibilă obținerea imaginilor oaselor. Nu vă speriați! Testul este rapid, simplu și non-invaziv. De obicei, se concentrează pe oasele șoldului, ale coloanei vertebrale și ale antebrațului. Cu toate acestea, poate examina și alte părți, cum ar fi călcâiele, degetele sau articulațiile. În ceea ce privește radiațiile folosite, acestea nu afectează pacientul și nu duc la efecte secundare, deși nu sunt întotdeauna indicate. De exemplu, există o anumită contraindicație în cazul femeilor însărcinate.