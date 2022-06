Frunzele de viță, extrem de sănătoase pentru organism

Voi știați că frunza de viță de vie este folosită în medicina naturistă datorită compoziției sale nutritive? Mai mult decât atât, ea se distinge ca sursă de vitamine, minerale, antioxidanți și apă. Potrivit unei analize a specialiștilor spanioli, fiecare 100 grame de frunze proaspete furnizează aproximativ 15 grame de carbohidrați. Această valoare este mai mare decât la orice altă frunză, cum ar fi spanacul, salata verde și varza. Conținutul său de zahăr liber este de 6,5 grame la 100 grame. Alte valori nutriționale la 100 de grame sunt următoarele: vitamina C, fibre, grăsime, proteine.



Extractul de frunze de viță de vie concentrează compuși precum flavonoidele, care contribuie la circulația optimă a sângelui. Potrivit unui studiu, acești agenți antioxidanți ajută la reducerea venelor varicoase și la regularizarea tonusului venos. Totodată, acestea au o încărcătură glicemică scăzută, adică o cantitate foarte mică de carbohidrați per porție. În plus, ele au o încărcătură glicemică sănătoasă și reprezintă cea mai bună opțiune, mai ales pentru diabetici sau persoanele cu sindrom metabolic. De asemenea, fibrele acestor frunze sunt insolubile. Prin urmare, ajută la prevenirea constipației și la protejarea mucoasei intestinale. Unii medici declară că fibrele alimentare fac parte din dietele sănătoase recomandate încă din primii ani de viață. Ele ajung în intestinul gros și sunt consumate de bacterii pentru a forma anumite produse benefice pentru organism.