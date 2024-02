Multe șampoane din comerț promit să te scape de problema mătreții, dar știi care sunt, de fapt, ingredientele ce au capacitatea de a o trata? Dermatita seboreică se numără printre cele mai comune cauze ale mătreții și este asociată cu o reacție excesivă a glandelor sebacee de pe scalp, care poate duce la inflamație și descuamare. Mulți dintre noi ne bazăm pe reclamele care mai de care mai spectaculoase, dar nu cunoaștem ingredientele eficiente în această problemă.



Printre ingredientele pe care trebuie să le conțină șampoanele antimătreață se numără gudronul de cărbune. Acesta este obținut atunci când cărbunele este transformat în cocs sau în gaz. Poate fi eficient chiar și în cazurile agresive de mătreață, cauzate de psoriazis, întrucât are capacitatea de a încetini procesul de regenerare celulară. Acidul salicilic, de asemenea, este cel mai vechi, dar și cel mai comun ingredient activ folosit pentru îndepărtarea mătreții. Acest acid exfoliază pielea și elimină mătreața, dar trebuie însă folosit cu moderație pentru că este destul de agresiv și poate deshidrata pielea foarte tare. Piritionatul de zinc este eficient în tratarea mătreții apărute din cauza unei infecții fungice la nivelul scalpului. Acesta tratează și dermatita seboreică, reglând secreția de sebum de la nivelul scalpului. Și sulfura de seleniu are proprietăți antifungice, însă inhibă totodată și regenerarea celulară. Acest lucru înseamnă că ingredientul este eficient atât în tratarea mătreții cauzate de dermatită seboreică, cât și în tratarea celei cauzate de psoriazis. Sulful nu numai că tratează mătreața, însă calmează și senzația de mâncărime de la nivelul scalpului. Rareori sulful are însă efectele dorite dacă este folosit de unul singur. De aceea, caută mai degrabă un șampon cu acid salicilic care conține și sulf. Climbazolul este, și el, un ingredient cu proprietăți slabe antifungice. Este eficient doar în tratarea mătreții blânde, nu în caz de probleme grave cu mătreața. Totodată, proprietățile antifungice fac din ciclopiroxolamină un ingredient adesea folosit în tratarea mătreții asociată cu dermatita seboreică, mai ales că previne dezvoltarea bacteriilor la nivelul scalpului. Nu în ultimul rând, ketoconazolul este extrem de puternic, așa că se regăsește de obicei în produsele prescrise de medicul dermatolog. Formele mai agresive de mătreață sunt tratate de medici, de regulă, cu ketoconazol. Cercetări recente arată că un șampon antimătreață care conține o combinație de ketoconazol cu oxid de zinc și extract de ceai verde ar putea fi o alternativă eficientă în tratarea acestei probleme.