Merele ameliorează arsurile la stomac

Merele sunt niște fructe extrem de sănătoase, recomandate, deseori, de către medici. Sunt persoane care nu știu, însă, că ele sunt indicate inclusiv în caz de arsuri la stomac. Specialiștii susțin că senzația de arsură în piept sau gât apare atunci când acidul din stomac ajunge în esofag. Cu toate acestea, dieta precară, stresul, exercițiile fizice sau mâncatul chiar înainte de culcare sunt cauze ale acestei senzații inconfortabile, cunoscută și sub denumirea de arsuri la stomac.



Dacă apare acest disconfort, faceți un obicei din a mesteca alimentele mai încet. De asemenea, este o idee bună să mâncați de cel puțin cinci ori pe zi porții mici și să evitați să beți lichide în timpul meselor. O altă recomandare importantă este să nu vă culcați imediat după ce ați mâncat, ci să așteptați măcar 30 de minute. În mod ideal, ar trebui să mergeți la culcare la aproximativ două ore după ce ați mâncat. Apoi, este recomandat a se evita alimentele lichide la cină, cum ar fi supele sau sucurile. Revenind la mere, acestea sunt considerate un antiacid natural foarte eficient. Crude sau în infuzii, merele oferă o ameliorare aproape imediată a acidității. Alături de ananas, banane, papaya, kaki și pere, mărul este unul dintre cele mai bune remedii naturale pentru a calma disconfortul provocat de refluxul acid.



De asemenea, oțetul de mere combate aciditatea gastrică și ajută la reducerea acesteia și îmbunătățește digestia. În plus, sorbitolul din mere este ideal pentru funcțiile intestinale, este un antidiareic natural și un mobilizator intestinal. Conținutul ridicat de fibre și pectină al acestui fruct ameliorează problemele generate de colită sau gastroenterită. Nu în ultimul rând, merele sunt un diuretic natural și un agent depurativ, care ajută la eliminarea conținutului toxic din stomac și intestine.