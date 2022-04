Monitorizaţi-vă atent copiii! Pot înghiţi ce nu trebuie şi se sufocă

Când sunt micuţi, într-o singură clipă, copilaşii se pot sufoca cu diferite obiecte străine. Din nefericire, aceste accidente sunt destul de des întâlnite în rândul copiilor şi pot fi chiar fatale. Așa că, cea mai bună măsură este prevenția. Pentru a nu vă confrunta cu astfel de situaţii neplăcute, cei mici trebuie monitorizați în timp ce mănâncă și se joacă, iar obiectele de dimensiuni mici nu trebuie lăsate la îndemâna lor.



La momentul actual, se estimează că sufocarea cu obiecte străine este unul dintre cele mai frecvente accidente la copii. În plus, aceasta ocupă o poziție fruntaşă în clasamentul cauzelor morții în timpul copilăriei și la bătrânețe. Din această cauză, este extrem de important să acordaţi atenție atât prevenției, cât și tehnicilor de prim ajutor. Potrivit dr. Liliana Minea, înainte de toate scăpaţi de factorii de risc, mai ales dacă cel mic a împlinit vârsta de patru luni, atunci când sufocarea cu obiecte străine devine un pericol real. În cazul în care nu reușiţi să preveniţi acest accident, trebuie să vă asiguraţi că nu are consecințe grave. Anumite măsuri simple de prim ajutor îi pot salva viața copilului, drept pentru care este bine să le cunoașteţi. Acest tip de sufocare constă în obstrucționarea căilor respiratorii de către un obiect străin. În cele mai grave situații, căile respiratorii devin complet obstrucționate, ceea ce împiedică aerul să ajungă în plămâni, cauzând moartea.



„De cele mai multe ori, copiii se sufocă cu obiecte străine înainte de vârsta de trei ani, când se îneacă din cauza unui fruct oleaginos sau a unei bomboane. Desigur, vinovate de aceste situaţii pot fi şi alte alimente precum carnea, mezelurile și oasele (în special cele de pește). Din cauza texturii și formei, și cârnații pot obstrucționa căile respiratorii. De fapt, orice obiect solid care încape în cavitatea bucală a copilului prezintă un anumit risc. Aşadar, sufocarea cu obiecte străine la copii constituie un accident cu urmări imprevizibile. Din acest motiv, cel mai bine este să preveniţi problema”, a explicat medicul. Iată câteva măsuri preventive utile: nu includeţi anumite alimente în rutina de hrănire complementară a copilului. Apoi, fiţi atenţi la fructele oleaginoase și cele cărnoase, precum cireșele sau prunele, care nu ar trebui lăsate, sub nicio formă, la îndemâna copiilor sub cinci ani, dacă aceștia nu știu cum să le consume. În acelaşi timp, aveţi grijă cu obiectele și jucăriile mici şi nu lăsaţi pe jos obiecte ca bateriile și bilele. Totodată, baloanele și jucăriile asemănătoare sunt foarte periculoase, deoarece sunt fabricate din materiale aderente și pot obstrucționa foarte ușor căile respiratorii. Nu în ultimul rând, evitaţi lanțurile. Copiii nu trebuie să poarte niciodată un asemenea accesoriu, mai ales dacă este confecționat din mărgele sau alte obiecte mici.