Ochii uscaţi - un simptom frecvent întâlnit la menopauză

De cele mai multe ori, uscarea ochilor în timpul menopauzei este un simptom care apare destul de frecvent în această etapă a vieții, imediat după bufeuri. Pentru a evita disconfortul, cel mai bine este să discutați cu un medic oftalmolog.



Menopauza este o etapă care aduce cu sine o mulțime de schimbări la nivelul întregului corp. Deși multe femei au simptome ușoare, altele suferă de disconfort sever. Potrivit dr. Simona Blaj, uscarea ochilor este, de fapt, o afecțiune care poate avea o mulțime de cauze. De exemplu, în momentul în care suprafața ochiului pierde o parte din umezeala care îl protejează în mod normal, pot apărea probleme inconfortabile, iar una dintre acestea este uscarea ochilor, ce poate provoca mâncărime, probleme de vedere și chiar leziuni. În general, cam 30% din populație suferă de ochi uscați, arată statisticile, dar, cu toate acestea, în cadrul procentului menționat, numărul femeilor care se confruntă cu ochi uscați la menopauză este foarte mare. De fapt, mai mult de jumătate dintre ele experimentează acest simptom în timpul menopauzei.



Nu știți de ce apar ochii uscați la menopauză? După cum am menționat, aceasta este o patologie care poate avea cauze diferite. Se pare că relația cu menopauza constă în schimbările hormonale care apar în această etapă. În timpul menopauzei, nivelul de estrogen scade, iar această scădere a estrogenului modifică practic toate secrețiile din organism. De exemplu, afectează și vaginul. Prin urmare, provoacă uscăciunea vaginală care este foarte deranjantă atunci când faceți sex. Din păcate, ochii uscați sunt al doilea simptom ca frecvență la menopauză, după bufeuri. În plus, problema poate dura până la aproximativ patru ani. Cu toate acestea, nu este legată doar de hormoni. Pe de altă parte, și îmbătrânirea poate influența acest proces. Alte cauze sunt: purtarea lentilelor de contact și chiar anumite medicamente, cum ar fi antidepresivele. În același timp, tratamentele pentru cancer, cum ar fi chimioterapia, utilizarea excesivă a încălzirii sau statul într-un mediu foarte uscat și poluat afectează vederea. În plus, ochii uscați cresc riscul de leziuni oculare, fie la nivelul corneei, fie în altă parte. „În plus, persoana afectată are senzaţia de nisip în interior. De asemenea, acest simptom poate afecta chiar și vederea.



În plus, lacrimile de la nivelul ochilor au o funcție defensivă, ele acționând ca un sistem natural de curățare ce transportă particulele și germenii care pot deteriora ochii. Dacă această umezeală dispare, ochii se irită. Prin urmare, aceștia sunt mai predispuși la apariția leziunilor. În plus, riscul de infecție crește. Prin urmare, dacă ochii uscați nu sunt tratați, ar putea ajunge să provoace leziuni oculare”, a explicat medicul