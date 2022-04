Păpădia, benefică pentru sănătatea ficatului și cea a vezicii biliare

Păpădia este o plantă extrem de benefică pentru organism. Specialiștii susțin că atât rădăcina, cât și floarea acestei plante sunt utile pentru prepararea unei infuzii care purifică organismul și contribuie la întărirea oaselor. De cele mai multe ori, atunci când întâmpină anumite simptome, mulți oameni recurg adesea la medicamente împotriva durerii sau creme din farmacie, neștiind că medicina naturistă oferă soluții eficiente care pot suplimenta efectele medicamentelor. Păpădia, de exemplu, este o plantă care aduce o mulțime de beneficii sănătății. Cunoscută și sub denumirea de cicoare sau lăptucă, principala caracteristică a păpădiei este efectul său depurativ.



Ea este indicată în stadiile avansate ale unei detoxifieri. În compoziția plantei intră vitaminele B și C, minerale ca potasiul, precum și acizii oleic și linoleic. Totodată, păpădia este benefică atât pentru sănătatea ficatului, cât și pentru cea a vezicii biliare. De asemenea, se recomandă utilizarea ei pentru a ameliora starea de rău dată de consumul excesiv de alcool sau pentru a trata o stare gravă de constipație. În prezent, păpădia se folosește și în unele restaurante, unde, sub supravegherea nutriționiștilor, au început să se servească infuzii de păpădie în loc de cafeaua de dimineață. Acest lucru se datorează faptului că rădăcinile păpădiei reprezintă un înlocuitor ideal al cofeinei.