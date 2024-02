Părul axilar se dezvoltă sub acțiunea hormonilor androgeni și a testosteronului. Privit ca un aspect fiziologic de către persoanele de ambele genuri, părul axilar este îndepărtat deseori datorită disconfortului creat uneori sau datorită aspectului inestetic. Cu toate acestea, el este extrem de important pentru tegumentul din regiunea anatomică care-i poartă numele datorită funcțiilor îndeplinite la acest nivel: asigurarea ventilației pielii prin absorbția sudorației și combaterea umidității apărute frecvent în această zonă anatomică și prevenirea iritațiilor locale ale pielii produse prin frecarea membrelor superioare de trunchi. Pierderea părului axilar poate avea ca și cauze sindromul ovarelor polichistice la femei (datorită dezechilibrelor hormonale care însoțesc această afecțiune); anumite afecțiuni autoimune precum alopecia; hipotiroidismul sau hipertiroidismul; diabetul zaharat de tip II; deficitul de fier în organism; anemia feriprivă; deficitul de vitamine și minerale în organism etc. Potrivit specialiștilor, pierderea părului axilar în sindromul de ovare polichistice poate fi însoțită de tulburări ale ciclului menstrual, subțierea și pierderea părului capilar și axilar, creșterea în greutate, acnee, ten gras, sterilitate.



Pierderea părului axilar în deficitul de fier sau a anemiei feriprive poate fi însoțită de pierderea părului de la nivelul întregului corp, păr aspru și rar, paloare tegumentară, extremități reci, oboseală, inapetență, cefalee, amețeli, dureri toracice, tahicardie, palpitații, dispnee de efort etc. Totodată, diabetul zaharat de tip II poate fi caracterizat prin pierderea părului axilar alături de intensificarea senzației de sete, creșterea senzației de foame, scădere ponderală, oboseală, tulburări de vedere (vedere neclară, orbire), incidența crescută a infecțiilor. Singurul tratament eficient de corectare a pierderii părului axilar constă în combaterea bolii de fond care a dus la apariția acestui fenomen.