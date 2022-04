Remedii naturale pentru ameliorarea durerilor sindromului de tunel carpian

Sindromul de tunel carpian este o tulburare întâlnită destul de des în rândul persoanelor trecute de prima tinerețe, aceasta provocând durere, slăbiciune și amorțeală la nivelul mâinii, mai exact la încheietura mâinii. De cele mai multe ori, oamenii se plâng de simptome ce se fac simțite în timpul activităților de zi cu zi. Acestea apar din cauza creșterii presiunii asupra nervului median la încheietura mâinii.



Durerea asociată apare cel mai adesea la nivelul feței palmare a încheieturii mâinii, dar poate fi difuză și să iradieze. Din păcate, ea poate iradia către antebraț, umăr, chiar spre gât.



Cert este că durerea cauzată de sindromul de tunel carpian poate fi extrem de supărătoare. Din fericire, pe lângă tratamentele clasice, indicate de medici, există câteva remedii naturale cu proprietăți calmante, care vă pot ajuta să ameliorați simptomele. Înainte de toate, însă, trebuie să știți că sindromul de tunel carpian este o afecțiune care se dezvoltă din cauza unei compresii a nervului median care se află în palma mâinii, ce poate apărea la una sau la ambele mâini, provocând simptome precum slăbiciunea, furnicăturile și durerea.



Deși simptomele sindromului de tunel carpian sunt inițial ușoare, lipsa tratamentului poate agrava boala. Din acest motiv, este nevoie de remedii calmante care pot ajuta la ameliorarea durerilor. Potrivit dr. Laura Diplan, de obicei, această afecțiune poate fi ținută sub control prin terapii nechirurgicale. Cu toate acestea, dacă stadiul bolii este mai sever, medicul specialist poate lua în considerare o intervenție chirurgicală.



Cum spuneam, remediile naturale cu proprietăți calmante sunt opțiuni excelente pentru a ameliora simptomele cauzate de această afecțiune. Deși acestea nu înlocuiesc tratamentul medicamentos, pot fi de mare ajutor pentru a face față slăbiciunii și durerii. De exemplu, hidroterapia are efecte benefice asupra disconfortului produs de sindromul tunelului carpian, întrucât îmbunătățește circulația sângelui. Ca urmare, hidroterapia reduce la minim intensitatea simptomelor precum durerea și furnicăturile. Atenție! Se recomandă alternarea apei calde și a celei reci.



Mai întâi, introduceți-vă mâna într-un recipient plin cu apă rece.



După trei-patru minute, scufundați-vă mâna într-un recipient plin cu apă caldă. Încercați să repetați tratamentul de până la trei ori pe zi pentru a obține rezultate mai bune. În ceea ce privește argila, aceasta este, și ea, folosită în scop terapeutic. Datorită proprietăților sale antiinflamatoare și remineralizante, argila este utilă pentru ameliorarea mai multor afecțiuni. În principiu, se recomandă aplicarea unei cataplasme cu argilă pentru a ameliora sindromul de tunel carpian. Apoi, aplicarea uleiului de ghimbir contribuie, de asemenea, la reducerea simptomelor produse de sindromul de tunel carpian. De fapt, aplicațiile terapeutice ale ghimbirului sunt uimitoare, deoarece el conține gingerol, care este un compus antiinflamator și analgezic ce poate ajuta la ameliorarea durerii cauzate de sindromul tunelului carpian. Nu în ultimul rând, uleiul de avocado este un ingredient hidratant, antiinflamator și calmant, iar masarea acestuia pe zonele afectate poate calma durerea. În plus, uleiul de avocado reactivează circulația sângelui și scade senzația de rigiditate.