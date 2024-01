Tenul gras are câteva caracteristici specifice care îl diferențiază de alte tipuri de ten. În primul rând, are un luciu excesiv, aceasta fiind una dintre cele mai evidente caracteristici. Apoi, persoana respectivă are porii măriți și acnee (puncte negre, puncte albe, papule, pustule și noduli) deoarece sebumul în exces poate bloca porii. Totodată, în urma producției excesive de sebum, pielea are o producție mare de sebum, un ulei natural produs de glandele sebacee. În cazul femeilor cu un astfel de ten, machiajul nu rezistă prea mult și necesită o curățare frecventă a feței. Potrivit specialiștilor, tenul gras poate rezulta dintr-o combinație de factori genetici, hormonali, de mediu și comportamentali.



Dacă vă confruntați cu tenul gras, există mai multe opțiuni de tratament și abordări pe care le puteți lua în considerare pentru a controla producția excesivă de sebum și pentru a îmbunătăți aspectul pielii:



curățarea corectă - alegeţi produse de curățare blânde, dar eficiente, potrivite tenului gras; tonerele - cele care conțin acid salicilic sau alfa-hidroxi acizi pot ajuta la reducerea sebumului și la curățarea porilor;



produsele matifiante - există produse specifice pe piață care ajută la absorbția excesului de sebum, oferind un aspect mat pielii; cremele și loțiunile fără ulei - optaţi pentru produse hidratante, care nu conţin ulei, cu textură fluidă sau de gel. De asemenea, se poate opta pentru injectarea de toxină botulinică intradermică, cosmetice oil-free sau minerale, dar mai ales evitarea alimentelor grase sau cu indice glicemic ridicat.