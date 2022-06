Scarlatina provoacă inclusiv infecții în gât și pe piele

De foarte multe ori, copiii sunt diagnosticați cu scarlatină, o boală eruptivă cauzată de bacteriile Streptococcus, care afectează, de obicei, categoria de vârstă 5-15 ani. De fapt, scarlatina este o infecție bacteriană cauzată de streptococi din grupa A, bacteria care provoacă și infecții în gât și pe piele. În cazul scarlatinei, însă, aceste bacterii încep să producă o toxină care provoacă erupții de culoare roșie.



Cert este că, la fel ca alte bacterii, streptococul se răspândește prin picături de salivă sau mucus pe care o persoană infectată le expulzează prin tuse sau strănut. Atunci când o persoană intră în contact cu aceste lichide și își atinge nasul, gura sau ochii, transferă bacteriile în propriul corp. De asemenea, este posibil să luați scarlatină prin contactul cu leziuni provocate de streptococi. Potrivit dr. Sorina Bugan, dacă cel mic are această afecțiune, spălați-vă bine mâinile după ce îl ajutați să se dea cu cremă pentru a combate mâncărimea.





În ceea ce privește simptomele scarlatinei la copii, acestea sunt similare cu cele ale altor erupții cutanate. Cu toate acestea, unele caracteristici sunt diferite, ceea ce îi ajută pe medicii pediatri să diagnosticheze boala. Iată câteva dintre principalele simptome: o erupție roșiatică ce apare pe față și zona gâtului, fără a afecta gura și care se răspândește încet către axile, piept și zona inghinală, până când acoperă întregul corp. Apoi, petele roșii încep să se umfle și devin aspre ca șmirghelul și, desigur, apare febra, deseori mai mare de 37,7 ºC. „Din tabloul clinic al bolii nu pot lipsi durerile în gât, ceea ce face dificilă înghițirea. De asemenea, amigdalele ar putea fi inflamate şi chiar limba. În plus, poate avea o peliculă albă, ce devine ulterior roșiatică și capătă umflături mici. De asemenea, se fac simţite, uneori, şi frisoanele cu tremurături, vărsăturile și durerile abdominale. Dacă micuțul vostru are mai multe dintre aceste simptome, nu ezitați să mergeţi la medic. Oricum, trebuie să trataţi scarlatina cu antibiotice, deoarece este o boală bacteriană. De asemenea, medicul pediatru va confirma diagnosticul prin efectuarea unui exudat faringian”, a explicat medicul.



După cum am menționat deja, bacteriile provoacă scarlatină. Din acest motiv, este important să folosiţi antibiotice pentru a combate infecția. Antibioticele sunt prescrise adesea pe cale orală. Cu toate acestea, dacă cel mic refuză să ia medicamentul, medicul îi poate prescrie injecții. În ceea ce privește febra, tratamentul este același ca în cazul oricărei alte boli: daţi-i copilului antitermice, în conformitate cu recomandările medicului pediatru. În acest fel, puteți controla disconfortul și febra copilului. De asemenea, nu uitaţi să monitorizaţi cât de multă apă bea cel mic. De fapt, este foarte important să bea suficiente lichide pentru a evita deshidratarea. În plus, iată câteva alte lucruri pe care le puteți face pentru a atenua disconfortul celui mic: pregătiţi-i alimente ușor de consumat, cum ar fi supele, piureurile, legumele fierte. În plus, daţi-i sucuri proaspăt stoarse şi aplicaţi-i o cremă pentru a ameliora mâncărimea de pe piele.