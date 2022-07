Soluții la îndemâna oricui pentru estomparea liniilor fine și a ridurilor

Este o certitudine că după o anumită vârstă încep să își facă apariția, în special pe față, liniile fine și ridurile. Acestea sunt semne clare ale trecerii timpului. Pentru a le estompa, puteți recurge la folosirea unor remedii naturale, preparate foarte ușor. Uleiul din sâmburi de struguri are proprietăți hrănitoare și hidratante care vor ajuta pielea să își mențină sănătatea și să arate mai tânără pentru mai mult timp. În plus, este foarte eficient pentru zona din jurul ochilor, dar este folosit cu succes și pentru tratarea rănilor. Mai mult decât atât, este bogat în antioxidanți care împiedică îmbătrânirea și hidratează pielea uscată, încetinind procesul de apariție a ridurilor. Totodată, vitamina E hidratează și hrănește pielea din jurul ochilor, dându-i un aspect mai tânăr și prevenind apariția ridurilor. Aceasta poate fi găsită inclusiv sub formă de capsule în magazinele cu produse naturiste sau farmacii. Aplicați-o în fiecare seară înainte de a merge la culcare, timp de cel puțin o săptămână (sau mai mult, în funcție de cât de adânci sunt ridurile). De asemenea, uleiul natural de avocado este foarte util pentru a reduce ridurile din jurul ochilor.



Castravetele, în schimb, este un tratament perfect pentru ochii obosiți, dar ajută și la reducerea ridurilor de expresie, a celor de la coada ochilor și a cearcănelor. Puteți să vă aplicați pe fiecare ochi câte o felie de castravete crud sau o pastă din castravete și puțină apă rece. Și sucul de portocale este bogat în vitamina C și reduce ridurile în mod natural, așa că încercați să stoarceți puțin suc, după care înmuiați o dischetă de bumbac în acesta și aplicați-o dimineața și seara pe zonele cu riduri. În câteva săptămâni, veți vedea schimbările benefice