Torticolisul este o afecțiune la nivelul mușchilor gâtului, care face capul să rămână blocat într-o anumită poziție. Potrivit specialiștilor, afecțiunea este frecvent întâlnită la bebeluși și copii, dar și ușor de tratat. În câteva luni de tratament ar trebui să se observe o oarecare îmbunătățire la cel mic, care nu ar trebui să aibă probleme pe termen lung dacă tratamentul începe devreme. Dacă nou-născutul are această afecțiune la naștere, ea se numește torticolis muscular congenital. Ce se întâmplă? În uter, spațiul în care bebeluşul stă este foarte mic şi îl poate obliga să adopte anumite poziţii pe care acesta să le manifeste şi după naştere. De asemenea, copilașii pot dezvolta afecțiunea după naștere, atunci, ea numindu-se „dobândită”. Torticolisul dobândit poate fi, însă, legat de alte probleme medicale, mai grave.



Din păcate, la început este posibil să nu se observe nimic neobișnuit la bebeluș, în primele şase sau opt săptămâni. De obicei, simptomele torticolisului sunt evidente odată ce el dobândește mai mult control asupra capului și gâtului. Unele dintre simptomele torticolisului la bebeluși sunt: capul bebelușilor se înclină într-o parte, cu bărbia îndreptată spre umărul opus. Apoi, se simte o umflătură moale în mușchiul gâtului bebelușului. Acest lucru nu este periculos și dispare, de obicei, în decurs de şase luni. În plus, cel mic preferă să se uite peste umăr la părinte. Ochii lui nu urmăresc părintele, pentru că asta ar necesita să își întoarcă capul. În acelaşi timp, bebelușul are probleme în a se hrăni pe o parte sau preferă să se hrănească doar pe una din părți. Totodată, este posibil ca el să înceapă să aibă capul plat pe o parte sau pe ambele părți, din cauza faptului că stă tot timpul în aceeași poziție.