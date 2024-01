Șofranul este o plantă care crește în foarte multe regiuni de pe glob. Uleiul din semințele acesteia reprezintă o sursă bogată de acid gras esențial, numit acid linoleic, care ar putea contribui la reducerea riscului de boli de inimă. La rândul său, șofranelul conține substanțe chimice care ar putea ajuta la: prevenirea formării cheagurilor de sânge; lărgirea vaselor de sânge; scăderea tensiunii arteriale; stimularea inimii.



Uleiul de șofrănel ar putea fi benefic în caz de colesterol ridicat, boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet și multe alte afecțiuni, dar nu există suficiente dovezi științifice care să susțină majoritatea acestor utilizări. Totodată, acesta este indicat pentru ten, pentru că este un ulei foarte ușor și este potrivit pentru pielea grasă. Datorită conținutului ridicat de acid linoleic, produsul se absoarbe rapid. Dacă este folosit sub formă de emulsie, însă, are efecte matifiante. De asemenea, vitamina K care poate fi găsită în uleiul de șofrănel este motivul pentru care este recomandat în tratamentul pielii care suferă de eritroză facială și rozacee. De asemenea, are efect de reducere a cearcănelor.



Experții consideră că grăsimile din acest tip de ulei sunt esențiale pentru reglarea hormonilor și pentru memorie. Totodată, ele sunt vitale și permit organismului să absoarbă vitaminele liposolubile A, D, E și K. În plus, grăsimile nesaturate din uleiul de șofrănel pot ajuta la subțierea sângelui și astfel se previne formarea de cheaguri de sânge care ar putea duce la atac de cord sau la accident vascular cerebral.