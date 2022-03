Valorile normale de saturație a oxigenului sunt cuprinse între 95% și 100%

De când cu pandemia de Covid-19, oamenii au început să îşi măsoare tot mai des oxigenul din organism. Specialiştii de pretutindeni susţin că valorile adecvate de saturație a oxigenului sunt cuprinse între 95% și 100%. Desigur, aceste valori pot fi modificate în caz de vreo afecțiune respiratorie, probleme circulatorii sau alte situații.



Înainte de toate, însă, ce este saturația de oxigen? Oxigenul este o moleculă esențială pentru majoritatea ființelor vii. Practic, toate celulele din corpul uman îl folosesc pe post de combustibil pentru a-și îndeplini funcțiile. Prin urmare, saturația de oxigen este un standard pe care îl puteţi măsura foarte uşor, în ziua de azi, și care este extrem de important. Potrivit dr. Nicoleta Enache, saturația de oxigen este definită ca fracțiunea de hemoglobină din sânge care este legată de oxigen și care, prin urmare, transportă acest gaz. Hemoglobina este o componentă a celulelor roșii din sânge care face exact acest lucru, adică transportă oxigenul către toate celulele corpului.



„În ultimii doi ani, măsurarea acestui parametru a devenit un pas esențial în medicină şi acest lucru se datorează faptului că, atunci când nivelurile de saturație a oxigenului sunt sub un anumit procent, viața pacientului se află în pericol. Această problemă are adesea legătură cu bolile respiratorii. De exemplu, coronavirusul poate modifica aceste niveluri, complicând tabloul clinic. După cum am menționat deja, saturația de oxigen este un parametru care se referă la procentul de hemoglobină legat de oxigen. Acest procent poate varia în funcție de multe aspecte, cum ar fi funcția respiratorie. Valorile normale ale saturației se încadrează între 95% și 100%. Atunci când saturația se află sub 89%, celulele nu își pot îndeplini corect funcțiile. De fapt, dacă nivelurile de saturație a oxigenului scad pentru o perioadă scurtă de timp, organismul nu va suferi daune, dar dacă această situație persistă sau se repetă, vor apărea consecințe negative asupra țesuturilor din corp”, a explicat medicul.



Mai mult decât atât, atunci când saturația de oxigen scade, organismul intră într-o stare numită hipoxemie. Acesta este modul medical de a arăta faptul că nivelurile de oxigen din sânge sunt sub normal. De obicei, situația are legătură cu probleme circulatorii sau respiratorii. În prezent, există diferite moduri de a măsura saturația de oxigen. Cel mai comun și accesibil mijloc este prin utilizarea unui dispozitiv numit pulsoximetru, care este un dispozitiv mic, de tip clemă, care poate fi așezat pe deget.



Pulsoximetrul emite fascicule de lumină care trec prin sânge și măsoară nivelurile de oxigen prin piele. Mecanismul său de funcționare este complex, dar permite măsurarea atât a saturației, cât și a ritmului cardiac. Un alt mod de a măsura saturația oxigenului este prin gazele arteriale din sânge. Această tehnică implică extragerea de sânge dintr-o arteră.