Aveți colesterolul mărit? Iată la ce boli sunteți predispuși

Pentru acele persoane care nu știu, colesterolul este o substanță care se găsește în sânge. În principiu, corpul uman are nevoie de colesterol pentru a crea celule sănătoase, dar nivelurile ridicate pot crește riscul bolilor de inimă sau al altor afecțiuni. Acesta este și motivul pentru care fiecare trebuie să găsească un echilibru și să facă tot posibilul să scadă valorile mari ale colesterolului, dar acest lucru nu poate fi posibil decât dacă faceți câteva schimbări în stilul vostru de viață.



În concluzie, dacă aveți un nivel de colesterol mare, pe vasele de sânge se vor depune grăsimi, iar pe măsură ce acestea acoperă pereții vaselor, sângele curge tot mai greu. Mai grav este că, în unele cazuri, depozitele de grăsime se pot desprinde de pe artere și pot forma un cheag de sânge care poate cauza un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Potrivit dr. Gabriela Mănăilă, un nivel de colesterol mare poate fi ereditar, însă acesta este, mai degrabă, rezultatul alegerilor nesănătoase pe care le faceți, care pot fi, de altfel, schimbate cu un stil de viață sănătos.



Așadar, ultimele analize făcute indică un nivel ridicat de colesterol? În aceste condiții, trebuie să aveți mai multă grijă de voi! „Chiar dacă nu simțiţi că aveţi o problemă de sănătate, corpul poate începe să dezvolte anumite boli. Ca urmare, ţineţi cont de recomandările medicului și schimbați-vă, neapărat, stilul de viață pentru a combate colesterolul mărit! Spunem acest lucru întrucât colesterolul rău (LDL) acumulat în artere este unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare. uneori, această problemă poate fi asimptomatică, însă dacă nu este ținută sub control, poate avea urmări grave”, a subliniat medicul.



Deși multe cazuri au o componentă genetică, regimul alimentar este o soluție excelentă pentru reglarea nivelului de colesterol. Altfel spus, colesterolul este o substanță grasă de care toți oamenii au nevoie pentru a trăi. Pe lângă faptul că face parte din membranele celulare, această lipidă ajută la producția de hormoni, acizi biliari, vitamina D și alte substanțe esențiale. În principal, colesterolul este produs în ficat și intestine, însă poate fi absorbit și din alimentele consumate.



Când se acumulează în pereții arterelor, provoacă inflamații și duce la formarea plăcilor de aterom, care pot cauza ateroscleroză sau alte probleme, precum: infarct miocardic, accident vascular cerebral, probleme hepatice și renale. De reținut și că pot fi afectați mai mulți membri ai familiei, iar părinții îl pot transmite copiilor. În aceste situații, organismul produce mai mult colesterol decât are nevoie. Astfel, nivelul acestei lipide devine greu de controlat. Alte posibile cauze sunt: obiceiurile alimentare proaste (dietă bogată în grăsimi saturate și zahăr), obezitatea sau diabetul, sedentarismul.