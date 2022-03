Bananele verzi, indicate în tratarea ulcerului și gastritei

Voi știați că bananele verzi pot fi o completare foarte eficientă a tratamentelor convenționale pentru gastrită și ulcer? De ce? Pentru că ele conțin un bioflavonoid care ajută la vindecarea țesuturilor. Totodată, acest fruct are o mulțime de proprietăți benefice pentru sănătate. Specialiștii susțin că gastrita poate fi declanșată din mai multe motive. Cel mai frecvent este legat de dieta bogată în grăsimi saturate și condimente picante. Mucoasele gastrice, care sunt celulele care căptușesc interiorul stomacului, se inflamează, asta în condițiile în care funcția lor este de a proteja acest organ de efectele sucurilor gastrice, care sunt foarte acide. În legătură cu această afecțiune digestivă supărătoare, mai multe studii și publicații au confirmat puterea bananelor verzi în tratamentul natural al unor boli gastrice.



În plus, este evidențiată utilizarea lor în tratamentul eficient al gastritei. În acest fel, pot fi evitate daunele grave pe care această afecțiune le poate provoca în organism în timp. Exemple în acest sens pot fi ulcerele și leziunile țesuturilor stomacului sau ale intestinelor. În ceea ce privește bananele verzi, ele pot fi folosite proaspete, uscate sau măcinate. Dincolo de cele discutate până acum, pot fi adăugate numeroase avantaje ale consumului de banane verzi în mod regulat. De precizat că ele ajută la slăbire, acest lucru datorându-se faptului că amidonul rezistent are jumătate din caloriile carbohidraților convenționali. În plus, oferă și fibre. Apoi, reduce colesterolul rău și crește colesterolul bun și previne diabetul. Nu în ultimul rând, fructele oferă energie și ajută la arderea grăsimilor.