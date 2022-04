Când este indicată operaţia pentru scoaterea nodulilor tiroidieni

Creşterile anormale la nivelul tiroidei sunt cunoscute drept noduli tiroidieni. Aceştia pot fi situaţi pe o singură parte a gâtului sau în ambele părţi, dar, indiferent de situaţie, consultarea unui medic endocrinolog sau ORL-ist este obligatorie.



O persoană poate să aibă un singur nodul sau mai mulţi, dintre care doar unul să fie palpabil, iar ceilalţi ascunşi în ţesutul tiroidian, caz în care pot fi descoperiţi doar la ecografie. „Guşa nodulară (nodulii tiroidieni) este o afecţiune frecventă, 5% din populaţia adultă având un nodul tiroidian palpabil. Prevalenţa creşte cu vârsta şi e mai mare la femei decât la bărbaţi. Tiroida este o glandă endocrină situată în regiunea cervicală anterioară, în faţa laringelui, sub aşa-numitul «măr al lui Adam». Ea are forma unui fluture, este bogat vascularizată şi se hrăneşte cu iod. Tiroida sintetizează doi hormoni: tiroxina şi triiodotironina, hormoni indispensabili vieţii”, explică dr. Manuela Garciu, medic specialist chirurgie generală.



Potrivit acesteia, nodulii tiroidieni sunt frecvenţi în zonele cu deficit de iod (guşă endemică), dar pot fi determinaţi şi de alţi agenţi guşogeni: toxice industriale, medicamente. Sunt implicaţi şi factori genetici. „Este important de ştiut că într-o guşă nodulară pot exista noduli care evoluează către cancer. Din punct de vedere funcţional, toate guşile nodulare sunt iniţial normofuncţionale. În timp pot evolua către hipertiroidie (care se manifestă prin pierdere în greutate, tahicardie, transpiraţii în exces, iritabilitate, nervozitate, oboseală, tegumente umede, calde, apetit crescut, tremurături ale extremităţilor, senzaţie de «nod în gât») sau hipotiroidie (păr uscat şi rar, tegumente palide, infiltrate, bradicardie, constipaţie, încetinirea funcţiilor intelectuale, depresie, dureri articulare, anemie). Investigarea tiroidei începe cu efectuarea unei ecografii cervicale, care este cea mai bună metodă imagistică pentru detecţia şi caracterizarea nodulilor tiroidieni. Dintre analizele de laborator, se recomandă dozarea TSH, fT4, fT3 pentru stabilirea statusului funcţional tiroidian şi a ATPO pentru diagnosticul de tiroidită cronică”, precizează medicul Manuela Garciu.



Tratament hormonal toată viaţa



Dozarea calcitoninei este cea care detectează carcinomul medular tiroidian, formă agresivă de cancer tiroidian. Puncţia aspirativă cu ac fin este standardul de aur pentru diagnosticul diferenţial preoperator al unui nodul şi este indicată în cazul unui nodul unic mai mare de 1 cm care se dovedeşte a nu fi hiperfuncţional. În guşa polinodulară puncţia se efectuează în nodulul cel mai suspect la examinarea ecografică.



„Tratamentul chirurgical este indicat în următoarele situaţii: când se depistează un nodul malign (la puncţie-biopsie sau calcitonina crescută); - în adenomul folicular (atunci când se asociază microcalcificări, adenopatie cervicală sau dacă creşte); - nodul care continuă să crească sub tratament de supresie tireotropă; - guşă nodulară mare, compresivă; - chist tiroidian care creşte prin acumulare de lichid; - guşă nodulară hipertiroidizată; - nodul la un pacient cu istoric familial semnificativ. Intervenţia chirurgicală constă în hemitiroidectomie (extirparea unei jumătăţi din tiroidă în cazul unui nodul unic benign), sau tiroidectomie totală (extirparea tiroidei în totalitate în guşa polinodulară sau nodul malign). Desigur, pacienţii operaţi vor avea hipotiroidie iatrogenă şi vor necesita tratament hormonal de substituţie toată viaţa”, mai spune medicul specialist.