Ceara din urechi nu este doar incomodă și enervantă. Poate genera complicaţii

Cu cerumenul, adică dopurile de ceară, oamenii sunt obişnuiţi. Problema apare atunci când intervine ocluzia cerumenului, care poate fi extrem de incomodă și enervantă. Din păcate, aceasta are un număr mare de cauze şi se face simţită la orice vârstă.



Se ştie că organismul uman are multiple mecanisme de apărare împotriva agenților străini. În acest sens, ceara joacă un rol fundamental în protecția și hidratarea urechilor. Partea proastă este că, uneori, această substanță se poate acumula în exces și poate provoca blocaje.



De ce apare ocluzia cerumenului sau dopurile în urechi și cum se tratează? Potrivit dr. Cosmina Trandafir, ceara sau cerumenul este o substanță portocalie sau galbenă rezultată din secrețiile glandelor sebacee și sudoripare. Aceasta participă la lubrifierea și curățarea urechii umane, precum și la apărarea ei. Din nefericire, la unii oameni, secreția se acumulează adânc în ureche, provocând o ocluzie. „La aceste persoane, cel mai frecvent simptom este scăderea auzului pe partea afectată. Partea bună, însă, este că diagnosticul precoce și tratamentul în timp util sunt cheile pentru ameliorarea afecțiunii. Manifestările ocluziei cerumenului sunt enervante și afectează calitatea vieții. Mai mult decât atât, se estimează că această afecțiune împreună cu otita externă și mediană sunt principalele cauze ale hipoacuziei conductive la pacienții minori. Persoanele afectate se confruntă cu diverse probleme, de la dificultatea de a auzi sunetele îndepărtate până la pierderea completă a auzului în cazul urechii înfundate. În mod similar, pacienții cu ocluzie a cerumenului prezintă adesea următoarele simptome: durere în ureche, senzație de presiune sau umflare în zonă, diferite sunete sau mâncărime în ureche, greață și amețeli, ieșirea lichidului prin canalul urechii, percepția unui miros neplăcut care vine din ureche etc”, a explicat medicul.



Prezența cerumenului în ureche este normală și face parte din fiziologia corpului uman. În principiu, se elimină de la sine ca urmare a mișcărilor maxilarului la mestecat sau vorbit, a mișcărilor capului și a modificării epiteliului superficial al pielii. De regulă, ocluzia cerumenului este asociată cu factori care cresc producția de ceară sau îngreunează ieșirea acesteia. Principalul mecanism asociat este utilizarea bețișoarelor de vată sau a agrafelor de păr, ca parte a igienei zilnice.



Bețișoarele de bumbac împing ceara distribuită în canalul urechii spre spate și pot provoca chiar deteriorarea acestei structuri. În plus, obstrucția cerumenului este legată și de prezența obstacolelor, precum aparatele auditive sau dopurile de urechi. Pe de altă parte, pe măsură ce o persoană îmbătrânește, glandele seroase și sudoripare se atrofiază, producând ceară mai uscată, care tinde să se acumuleze mai ușor. Oricum, indiferent de situaţie, se recomandă evitarea folosirii bețișoarelor de bumbac în interiorul canalului urechii. Acestea ar trebui folosite numai pentru curățarea externă.