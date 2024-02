Unii oameni nu știu că feniculul are proprietăți antiseptice, antispastice, carminative, diuretice, expectorante, stomahice, vermifuge etc. Dintre indicațiile terapeutice ale ceaiului amintim: obezitate, colici intestinale, colici abdominale la sugari, balonare, colită spastică. În plus, acesta crește secreția de lapte matern și ajută în caz de parazitoze, diferite infecții urinare, răceală. Ceaiul mai este util în gripă, sindromul colonului iritabil, și, în același timp, menține sănătatea rinichilor și a vezicii urinare, atenuând simptomele sindromului premenstrual și pe cele date de menopauză, protejând, totodată, împotriva stresului oxidativ.



Mare atenție, însă! Consumul de fenicul este contraindicat femeilor însărcinate. În plus, este foarte important a nu se depăși dozele recomandate, deoarece supradozajul poate cauza helucinații, somnolență, crize epileptiforme. De asemenea, este important de reținut că pe întreaga perioadă de tratament sau consum de ceai este recomandat a se evita expunerea la soare sau radiații UV datorită efectului fotosensibilator pe care feniculul îl are. Pentru prepararea infuziei adăugați două lingurițe de semințe zdrobite într-o cană cu apă fierbinte. Acoperiți vasul și lăsați la infuzat timp de 15 minute, după care se strecoară și se consumă până la trei căni pe zi, de preferat pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de masă.