În caz că nu știați, cotletul de porc are un conţinut bogat de proteine, dar este o carne cu metabolizare lentă. Potrivit specialiștilor, cotletul de porc furnizează fier, potasiu și alți nutrienți esențiali. Astfel, o porție de 85 de grame de cotlet de porc are 24 de grame de proteine. Medicii susțin că proteina este un nutrient esențial pentru recuperarea mușchilor după exerciții fizice intense și pentru menținerea unui sistem imunitar puternic. Ca urmare, adulții sănătoși ar trebui să obțină 0,8 grame de proteine pe kg de greutate corporală pe zi. Proteina din cotletul de porc este de înaltă calitate, deoarece oferă fiecare dintre aminoacizii de care aveți nevoie în dietă.



Totodată, cotletul de porc este mai scăzut în calorii decât alternativele, cum ar fi coastele de vită sau de porc sau fripturile de porc sau vită. Alimentele bogate în grăsimi pot avea un conținut ridicat de calorii și pot duce la creșterea în greutate, dar cotletul de porc fiert are doar patru grame de grăsime, comparativ cu 13,5 grame într-o friptură. În principiu, bărbații au nevoie de 11 miligrame de zinc pe zi, iar femeile au nevoie de opt miligrame. De asemenea, zincul este un mineral esențial pentru multe reacții din corp, putând duce la un sistem imunitar slăbit și orbire nocturnă, dar o porție de cotlet de porc conține 1,9 miligrame de zinc vă ajută organismul. În plus, cotletul de porc conține toate vitaminele B, cu excepția folatului și la fel ca majoritatea alimentelor animale, este o sursă de proteine de înaltă calitate.