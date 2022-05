Ficat inflamat? Creșteți consumul de lichide și legume!

Dacă vreți să aveți un ficat detoxifiat, în primul rând, este necesar să creşteţi consumul de lichide, cum ar fi sucurile naturale sau smoothie-urile din legume, care vă oferă vitamine şi minerale. În plus, ar trebui să mâncaţi mai multe fibre şi să evitaţi produsele care conțin grăsimi.



În caz contrar, vă puteți confrunta cu hepatomegalia sau ficatul inflamat, o boală care apare atunci când este prezentă o infecţie la ficat şi acesta creşte considerabil în dimensiuni. În principiu, un ficat sănătos realizează câteva funcţii de bază, extrem de importante pentru organismul uman. În primul rând, el sintetizează vitaminele, elimină toxinele, filtrează şi elimină elementele dăunătoare, reglează nivelul aminoacizilor şi al grăsimilor din corp.



Aceste lucruri sunt esențiale pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a organismului, astfel încât să vă puteţi bucura de o viaţă sănătoasă. Din păcate, câteodată, tocmai din cauza complexităţii funcţiilor, pot apărea probleme la nivelul ficatului. Potrivit dr. Daniela Stemate, o infecţie la ficat poate apărea din cauza contractării unor viruşi sau bacterii. Alteori, însă, se instalează din cauza unei alimentaţii nepotrivite, cu exces de grăsimi, alcool şi alimente procesate sau de un consum exagerat de medicamente. Toate acestea pot provoca hepatomegalie. Pe scurt, primele simptome care apar sunt asemănătoare cu cele pe care le aveți atunci când suferiți de gripă, respectiv oboseală fizică, febră, dureri musculare, senzaţia de vomă. Pe măsură ce trece timpul, starea nu se ameliorează, din contră, vă veți simţi tot mai rău. Mai mult decât atât, fiind vorba de o infecţie la ficat, se întâmplă să observaţi că aveţi abdomenul ușor umflat şi rigid. Totodată, simţiţi o durere în zona abdominală şi, de fiecare dată când terminaţi de mâncat, există o senzaţie neplăcută, de preaplin. Pe lângă aceste stări, există posibilitatea de a vă confrunta și cu senzaţia de greaţă şi o digestie mai lentă. „Sunt persoane care, în momentul instalării bolii, observă că, în momentul în care merg la toaletă, scaunul şi-a schimbat culoarea, devenind mai deschis la culoare, ceea ce nu este normal, întrucât acest lucru este provocat de un virus. În același timp, se poate întâmpla să simţiţi un gust metalic sau amar în gură și, în plus, se schimbă gustul. De fapt, nu mai puteţi percepe gustul normal al mâncărurilor şi, dintr-o dată, orice mâncaţi, vă provoacă un gust neplăcut pe cerul gurii. Din această cauză, nu mai aveţi poftă de mâncare. De asemenea, veţi observa că respiraţia dumneavoastră este urât mirositoare şi aveţi gura uscată. În principiu, acestea sunt simptomele caracteristice, dar pe lângă oboseală, unii oameni simt și o durere supărătoare sub coaste”, a explicat medicul.