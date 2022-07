Iată care sunt cele mai sănătoase fructe

Probabil că multă lume este conștientă de faptul că, pentru a avea o sănătate de fier, trebuie să adopte și un regim alimentar adecvat, în care trebuie introduse, obligatoriu, și fructele. Cel mai bine, însă, este să consumați fructe proaspete. Dacă acest lucru nu este posibil, există numeroase fructe care își păstrează proprietățile chiar dacă sunt deshidratate sau congelate. De asemenea, nu uitați că este recomandat să mâncați fructele cultivate local sau de sezon.



În rândurile ce urmează vom menționa care sunt, în opinia specialiștilor, unele dintre cele mai sănătoase fructe. Afinele, spun specialiștii, au puține calorii, dar multiple proprietăți benefice pentru organismul uman, cum ar fi conținutul bogat de vitamina C, potasiu, fier și calciu. În plus, ele conțin o concentrație mare de pigmenți naturali, cum ar fi antocianina și carotenoizii. Portocalele, în schimb, sunt o sursă excelentă de vitamina C, care contribuie la prevenirea și chiar tratarea bolilor respiratorii precum gripa, răceala sau guturaiul. Apoi, merele sunt un agent antioxidant natural foarte eficient, în special datorită flavonoidelor din compoziția lor. Consumul de mere poate preveni cancerul și poate întârzia îmbătrânirea prematură. În același timp, ele întăresc sistemul imunitar.





Nu în ultimul rând, fructele kiwi au multe proprietăți pe care nu le cunoașteți. Astfel, kiwi reprezintă o sursă importantă de fibre care ajută la reglarea nivelului de colesterol și facilitează tranzitul intestinal. Pe locul următor regăsim căpșunile, nu doar bogate în vitamina C, lecitină și pectină, dar care reduc și nivelul colesterolului din sânge și previn diverse boli, precum ateroscleroza. Totodată, ele pot ține sub control diabetul de tip II și problemele cardiace sau inflamatorii și conțin Omega 9 și minerale precum magneziul și cuprul.